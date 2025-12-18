Kdo se boji stabilnih kovancev?

Stabilni kovanci bi lahko bili uporabni pri čezmejnih maloprodajnih transakcijah, zlasti pri denarnih nakazilih.

Ameriški predsednik Donald Trump se je zavzel za tako imenovane stabilne kovance (ang. stablecoine) kot sredstvo za krepitev ameriške finančne moči in ohranitev globalne prevlade dolarja, kar je spodbudilo pozive k »strateškemu odzivu« Evropske unije. Če Evropa v tej tehnično-finančni revoluciji ne zavzame svojega položaja, se bosta poslabšali njena monetarna suverenost in finančna stabilnost. Vendar so ta opozorila tako neutemeljena kot zlovešča. Glavni vzrok za zaskrbljenost v Evropi je zakon Trumpove administracije o usmerjanju in vzpostavljanju nacionalnih inovacij za ameriške stabilne kovance (Genius), katerega cilj je spodbujati uveljavitev z dolarjem podprtih stabilnih kovancev ob upoštevanju celovitega regulativnega okvira. Dejanske določbe zakonodaje so zelo podobne tistim iz ...