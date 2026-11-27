Slovenska podjetja, ki so svojo tržno nišo našla v proizvodnji in prodaji prehranskih dopolnil, v zadnjih letih hitro rastejo po prometu in povečujejo dobiček. Hitra rast te panoge je nekatere podjetnike izstrelila tudi na seznam najbogatejših Slovencev. Več kot 80 odstotkov sodelujočih v raziskavi Inštituta za nutricionistiko je v zadnjih treh mesecih jemalo vitaminsko-mineralni pripravek. V prehranskih dopolnilih so tržno nišo našla tudi slovenska podjetja, pri čemer pa najuspešnejša večino prihodkov ustvarjajo z izvozom. Sestavili smo lestvico desetih največjih podjetij, ki prvenstveno služijo s prehranskimi dopolnili. Ta podjetja so pred štirimi leta skupaj ustvarila 157 milijonov evrov, lani pa kar 364 milijonov evrov. V tem času se je njihov skupni neto čisti dobiček povečal za ...