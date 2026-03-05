  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Kdo so letošnji nagrajenci GZS

    Letošnji prejemniki dosegajo izjemne tehnološke preboje v podjetjih, ki jih vodijo.
    Letošnji nagrajenci Gospodarske zbornice Slovenije (z leve): Tomaž Gornik (Better), Drago Pintar (Uniforest), Andraž Krajnc (Caretronic), Blaž Brodnjak (NLB) in Andraž Rumpret (Iskra PIO). FOTO: Kreft Tadej
    Galerija
    Letošnji nagrajenci Gospodarske zbornice Slovenije (z leve): Tomaž Gornik (Better), Drago Pintar (Uniforest), Andraž Krajnc (Caretronic), Blaž Brodnjak (NLB) in Andraž Rumpret (Iskra PIO). FOTO: Kreft Tadej
    G. R.
    5. 3. 2026 | 18:00
    8:38
    A+A-

    Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je podelila nagrade za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Letošnji prejemniki so podjetniki s področja tehnologije in informatike ter vrhunski bančni menedžer.

    Andraž Krajnc, Caretronic

    Andraž Krajnc je predstavnik sodobnega tehnološkega vodi­teljstva, ki uspešno povezuje podjetniško dediščino, vrhunsko inženirsko znanje in jasno družbeno poslanstvo. Kot nosilec tretje generacije družinskega podjetja Caretronic je z vizijo, energijo in poglobljenim razumevanjem digitalnih tehnologij podjetje preoblikoval v globalno prepoznavnega ponudnika rešitev za digitalizacijo zdravstvene nege.

    Andraž Krajnc. FOTO: Kreft Tadej
    Andraž Krajnc. FOTO: Kreft Tadej

    Njegovo vodenje temelji na prepričanju, da mora tehnolo­gija v zdravstvu služiti človeku. Rešitve podjetja Caretronic niso zgolj tehnični sistemi, ampak celoviti ekosistemi, ki izboljšujejo varnost pacientov, razbremenjujejo zdravstveno osebje in omo­gočajo bolj humano, učinkovito ter sledljivo zdravstveno oskrbo. Digitalizacija zdravstvene nege je pri njem razumljena kot orodje za večjo kakovost življenja, ne kot cilj sam.

    Posebna odlika Andraža Krajnca je sposobnost združevanja razvoja, proizvodnje in globalne rasti v enotno strategijo. Pod nje­govim vodstvom Caretronic gradi lastne produkte z visoko dodano vrednostjo, sistematično vlaga v raziskave in razvoj ter sodeluje z vodilnimi raziskovalnimi institucijami doma in v tujini. Podjetje s tem ne sledi trendom, temveč jih sooblikuje – na presečišču zdra­vstva, umetne inteligence in pametnih senzornih sistemov.

    Drago Pintar, Uniforest

    Drago Pintar je podjetnik in voditelj, ki je s svojim znanjem, vztrajnostjo in občutkom odgovornosti iz lokalne podjetniške pobude razvil mednarodno prepoznano industrijsko zgodbo. Kot ustanovitelj in dolgoletni direktor podjetja Uniforest je v več kot treh desetletjih zgradil organizacijo, ki v evropskem prostoru velja za sinonim kakovosti, varnosti in tehnične zanesljivosti na področju gozdarske mehanizacije.

    Drago Pintar. FOTO: Kreft Tadej
    Drago Pintar. FOTO: Kreft Tadej

    Njegova pot temelji na tehničnem znanju in razumevanju proizvodnje, vendar jo odločilno zaznamuje vrednostni okvir, znotraj katerega deluje. Tehnična odličnost pri njem ni cilj sam po sebi, temveč obljuba uporabnikom in odgovornost do okolja, v katerem se stroji uporabljajo. V panogi, kjer varnost pomeni razliko med tveganjem in zaupanjem, je Uniforest pod njegovim vodstvom dosledno postavljal visoke standarde in jih nadgrajeval z inovacijami ter premišljenim industrijskim oblikovanjem.

    Pintarjevo vodenje je zelo razvojno, a hkrati prizemljeno in stabilno. Podjetje je raslo postopno, z jasnim poudarkom na lastnem razvoju, obvladovanju procesov in dolgoročni finančni vzdržnosti. Posebno pozornost namenja prenosu znanja, vklju­čevanju mladih in razvoju tehničnih poklicev, saj razume, da so ljudje nosilci konkurenčnosti tudi v industriji, ki temelji na strojnem inženirstvu.

    Andraž Rumpret, Iskra PIO

    Andraž Rumpret je tehnološki voditelj in podjetnik, ki je s svojo vizijo, znanjem in dolgoročno usmerjenostjo odločilno pripomogel k razvoju enega najnaprednejših slovenskih podjetij na področju čiste in procesne tehnologije. Kot ustanovitelj in dolgoletni direk­tor podjetja Iskra PIO je zgradil razvojno usmerjeno organizacijo, ki deluje kot zaupanja vreden partner najzahtevnejših far­macevtskih in biotehnoloških sistemov v mednarodnem okolju.

    Andraž Rumpret. FOTO: Kreft Tadej
    Andraž Rumpret. FOTO: Kreft Tadej

    Njegovo vodenje temelji na prepričanju, da tehnološka odlič­nost izhaja iz povezovanja znanosti, inženirstva in odgovornega upravljanja. Iskra PIO pod njegovim vodstvom ne nastopa zgolj kot proizvajalec opreme, ampak kot razvojni sopotnik naroč­nikov. V projekte vstopa v najzgodnejših fazah in sooblikuje tehnološke rešitve, ki postavljajo nove standarde v panogi. Razi­skave in razvoj niso ločena funkcija, temveč osrednji del identitete podjetja.

    Posebna odlika Andraža Rumpreta je njegova sposobnost gradnje organizacije znanja. V ospredje postavlja razvoj strokov­nih kompetenc, prenos izkušenj in sodelovanje med multidisci­plinarnimi timi. Zaposleni v Iskra PIO niso zgolj izvajalci procesov, ampak tudi soustvarjalci rešitev, kar se izraža v visoki stopnji zav­zetosti, inovativnosti in stabilnosti podjetja. Posebno pozornost namenja vključevanju mladih strokovnjakov ter sodelovanju z izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami.

    Blaž Brodnjak, NLB

    Blaž Brodnjak je voditelj, ki v bančništvu dosledno uveljavlja vi­soke standarde strokovnosti, odgovornosti in dolgoročne usmer­jenosti. Kot predsednik uprave NLB je v zadnjem desetletju odločilno pripomogel k preobrazbi NLB v stabilno, mednarodno uveljavljeno in strateško samozavestno bančno skupino, pri čemer je ključno središče odločanja, znanja in upravljanja ohranil v Sloveniji.

    Blaž Brodnjak, NLB Foto Kreft Tadej
    Blaž Brodnjak, NLB Foto Kreft Tadej

    Njegova karierna pot v uglednih mednarodnih bančnih skupinah razkriva poglobljeno razumevanje kompleksnosti finančnih sistemov, upravljanja tveganj in korporativnega upravljanja. Bančništvo razume kot sistem zaupanja, ki temelji na preglednosti, odgovornem odločanju in jasni vlogi banke v gospo­darstvu in družbi. Prav ta pogled je zaznamoval kulturo vodenja, ki jo uveljavlja v NLB.

    Pod njegovim vodstvom je NLB okrepila svojo regionalno vlogo in razvila enotne standarde delovanja na različnih trgih Jugovzhodne Evrope. Koncept povezanega regionalnega bančni­štva ni zgolj organizacijski okvir, ampak izraz strateške usmeritve k sodelovanju, izmenjavi znanja in dolgoročni stabilnosti. Hkrati je NLB pospešila digitalno preobrazbo, ki izboljšuje uporabniško izkušnjo, povečuje varnost in učinkovitost ter odgovarja na struk­turne spremembe evropskega bančnega prostora.

    Pomemben del njegovega vodenja predstavlja tudi trajnostna usmeritev. Upravljanje tveganj ESG, odgovorno financiranje in podpora trajnostnim projektom niso obravnavani kot obrobna tema, ampak so sestavni del strateškega odločanja. NLB se pod njegovim vodstvom jasno umešča med finančne institucije, ki razumejo svojo vlogo pri prehodu v bolj trajnostno in odporno gospodarstvo.

    Tomaž Gornik, Better

    Tomaž Gornik je vizionarski tehnološki voditelj, ki že več kot tri desetletja pomembno sooblikuje razvoj digitalnih rešitev na presečišču tehnologije, zdravstva in družbenega napredka. Z bogatimi mednarodnimi izkušnjami ter izjemnim razumevanjem kompleksnih sistemov je soustvaril številne prebojne rešitve, ki vplivajo na delovanje zdravstvenih sistemov po vsem svetu.

    Tomaž Gornik, Better Foto Kreft Tadej
    Tomaž Gornik, Better Foto Kreft Tadej

    Kot ustanovitelj in direktor podjetja Better je zgradil globalno prepoznavno podjetje, ki nastopa kot tehnološki ter strateški partner številnih uglednih in mednarodno priznanih zdravstvenih institucij. Better ni zgolj ponudnik informacijskih rešitev, temveč nosilec sprememb v načinu, kako zdravstveni sistemi upravljajo podatke, klinične procese in oskrbo pacientov. Temelj njihovega delovanja je odprtost – prepričanje, da morajo zdravstveni podatki ostati v lasti pacientov in zdravstvenih sistemov, ne tehnoloških ponudnikov.

    Posebna odlika Tomaža Gornika je njegova vloga pri razvoju mednarodnih standardov digitalnega zdravstva. Kot eden ključnih voditeljev organizacije OpenEHR International aktivno prispeva k oblikovanju odprtih, interoperabilnih in dolgoročno vzdržnih digitalnih rešitev. S tem presega okvir lastnega podjetja in po­membno vpliva na globalni razvoj zdravstvene informatike.

    Njegov slog vodenja združuje strateško vizijo, poglobljeno tehnološko znanje in močno etično držo. V ospredje postavlja uporabniško izkušnjo zdravstvenih delavcev, varnost pacientov in zanesljivost sistemov. Better deluje kot sodobna, mednaro­dno povezana organizacija, ki spodbuja sodelovanje, strokovno odličnost in ustvarjalnost tako strank in partnerjev kot zaposlenih, hkrati pa gradi kulturo zaupanja in odgovornosti.

    Sorodni članki

    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    TV namig: Kdo so najboljši slovenski gospodarstveniki?

    Rdeča nit letošnje slavnostne podelitve nagrad je misel: »Brez ljubezni preprosto ne gre!«
    5. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Dvomljivi strahovi borz

    Potencial UI bo ugodneje vplival na produktivnost v razvitih državah, v nekaterih državah v razvoju pa bo lahko celo ogrozil del delovnih mest.
    Bojan Ivanc 3. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Lesnopredelovalna industrija

    Prihodki iz izvoza so se zmanjšali za četrtino

    Povpraševanje v tujini se zmanjšuje, podjetja postajajo manj konkurenčna tudi zaradi visokih stroškov dela.
    Nejc Gole 24. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

    V živo:      V živo: Iran: Države EU bodo za svoj molk prej ali slej plačale ceno

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    5. 3. 2026 | 06:31
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vračanje s kriznih žarišč

    Evakuacije Slovencev spremlja tudi Sova, na poti še četrto letalo

    Tri skupine slovenskih potnikov so se vrnile s kriznih žarišč. Opoldne na letališču Brnik pričakujejo še tretjo skupino.
    Simona Bandur 4. 3. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Evakuacija z Bližnjega vzhoda

    Razvajeni Slovenci ali zmeda? »Evakuacija ni all-inclusive storitev«

    »Se zavedamo, da je evakuacija iz kriznega območja izjemna operacija, ne samoumevna, all-inclusive storitev?«
    Saša Bojc, Pija Kapitanovič 5. 3. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Trump je copata sionistov

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o ameriško-izraelskem napadu na Iran in o notranji politiki.
    4. 3. 2026 | 16:48
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Špan – trgovec leta 2025

    Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
    Promo Delo 3. 3. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    IKEA po petih letih v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

    Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
    4. 3. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Polnjenje službenih vozil doma? Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

    Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
    3. 3. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    LIKE partner

    Vrnjačka Banja: kraj, kamor se vedno znova vračate

    Če obstaja destinacija, ki vas zna upočasniti, povrniti ravnovesje in hkrati ponuditi dovolj razlogov, da vsak dan doživite drugače, potem je to Vrnjačka Banja.
    Promo Delo 1. 3. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    Več iz teme

    digitalizacijaNLBinovativnost

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Umor in poskus umora

    Po šestih letih še vedno zavračajo krivdo

    Za prihodnji teden napovedane zaključne besede tožilstva. Da Božića ni nikoli videl in ga ni poznal, je še enkrat zatrdil Blaž Kadivec.
    Aleksander Brudar 5. 3. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Na MVP se je zgrnil plaz: Je največji igralec med košarkarji

    V ligi NBA je vse več glavnih trenerjev nezadovoljnih zaradi igre Shaija Gilgeous-Alexandra, ki je mojster v izsiljevanju prekrškov.
    Nejc Grilc 5. 3. 2026 | 18:15
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Nagrade

    Kdo so letošnji nagrajenci GZS

    Letošnji prejemniki dosegajo izjemne tehnološke preboje v podjetjih, ki jih vodijo.
    5. 3. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Afriško nogometno prvenstvo

    Dvanajst dni pred turnirjem šok, prvenstva ne bo

    Prireditelji afriškega nogometnega prvenstva za ženske so le 12 dni pred predvidenim začetkom preložili turnir za štiri mesece.
    5. 3. 2026 | 17:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Ukinjanje priznanih blagovnih znamk

    Prekinitvi pogodb Hoferja so najbolj izpostavljene mlekarne

    Nemški trgovec brez odgovora, ali so prekinili pogodbe z več slovenskimi dobavitelji. Krepitev trgovskih blagovnih znamk ni nepoštena praksa.
    Maja Prijatelj Videmšek 5. 3. 2026 | 17:28
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Nagrade

    Kdo so letošnji nagrajenci GZS

    Letošnji prejemniki dosegajo izjemne tehnološke preboje v podjetjih, ki jih vodijo.
    5. 3. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Afriško nogometno prvenstvo

    Dvanajst dni pred turnirjem šok, prvenstva ne bo

    Prireditelji afriškega nogometnega prvenstva za ženske so le 12 dni pred predvidenim začetkom preložili turnir za štiri mesece.
    5. 3. 2026 | 17:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Ukinjanje priznanih blagovnih znamk

    Prekinitvi pogodb Hoferja so najbolj izpostavljene mlekarne

    Nemški trgovec brez odgovora, ali so prekinili pogodbe z več slovenskimi dobavitelji. Krepitev trgovskih blagovnih znamk ni nepoštena praksa.
    Maja Prijatelj Videmšek 5. 3. 2026 | 17:28
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    LIKE partner

    Mesto prihodnosti in najuspešnejša greenfield naložba v regiji

    Luštica Bay je z leti postal najbolj zaželen naslov v Črni gori, zlasti zaradi vizije integriranega mesta.
    Promo Delo 1. 3. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Novi Sad

    Novi Sad: Tam, kjer ima življenje najlepši ritem

    Novi Sad je mesto, ki vas uči upočasniti in uživati v vsakem dihu. Umeščen med Donavo in Fruško goro je idealno zatočišče za družine in ljubitelje zgodovine, ki iščejo mir baročnih ulic in toplino vojvodinskih salašev. Leta 2026 naziv evropsko mesto športa le potrjuje njegovo predanost zdravju kot življenjskemu slogu.
    Promo Delo 1. 3. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Huma Kotor Bay

    Sodobni ritem Sredozemlja

    Človeška izkušnja, ki resnično povezuje.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nacionalni dan branja         

    Čemu brati v oglušelem času?

    O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 13:45
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    93 let inovacij in vizije

    Novi Sad kot regionalno agrarno središče

    Mednarodni kmetijski sejem že več kot devet desetletij presega okvire klasične sejemske prireditve ter se uveljavlja kot institucija trajne vrednosti in platforma, na kateri se določajo smernice razvoja sodobnega kmetijstva.
    Promo Delo 1. 3. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Teniški komolec: napredno zdravljenje s fizioterapijo

    Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
    3. 3. 2026 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

    Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    LIKE partner

    Jagodina – vodilna destinacija srbskega turizma

    Potoval sem po vsem svetu, a Jagodine nisem nikjer našel.﻿
    Promo Delo 1. 3. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Verona Garden Resort v Tivtu – novo poglavje prestiža

    Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Debelost je bolezen. Začne se z razumevanjem, nadaljuje z zdravljenjem

    Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Vojvodina - vaša avantura v sproščenem ritmu se začne tukaj

    Promo Delo 28. 2. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Vse več potnikov izbere vlak

    Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

    Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
    5. 3. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Kultura, ki oblikuje turistično podobo Bele krajine

    Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
    Promo Delo 27. 2. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    KRAGUJEVAC

    Tam, kjer zgodovina dobi ritem sodobne Šumadije

    Ne glede na to, ali ste ljubitelj zgodovine, arhitekture, festivalski nomad ali preprosto iščete nov kotiček Balkana, ki ga še niste raziskali – Kragujevac vas čaka.
    Promo Delo 1. 3. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

    Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 15:14
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Sophie's Beauty Line

    Luksuz brez kompromisov

    Razvoj blagovne znamke se je začel z odprtjem prvega salona v Budvi v okviru franšize Pro Nails, temu pa je sledila ustanovitev prvega salona Sophie's Beauty Line v Podgorici.
    Promo Delo 1. 3. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Kaj se skriva v najbolj razviti srbski občini?

    Občina Inđija spada med najbolj razvite občine v Srbiji.
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ko družina, pes in avtomobil najdejo skupni ritem

    Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
    5. 3. 2026 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Več kot tri stoletja dolga zgodba na strmih pobočjih gore Garač

    Na strmih pobočjih gore Garač vinska trta družine Velimirović že več kot tri stoletja tiho, a vztrajno pripoveduje svojo zgodbo.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 14:30
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo