Kdo so letošnji nagrajenci GZS

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je podelila nagrade za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Letošnji prejemniki so podjetniki s področja tehnologije in informatike ter vrhunski bančni menedžer.

Andraž Krajnc, Caretronic

Andraž Krajnc je predstavnik sodobnega tehnološkega vodi­teljstva, ki uspešno povezuje podjetniško dediščino, vrhunsko inženirsko znanje in jasno družbeno poslanstvo. Kot nosilec tretje generacije družinskega podjetja Caretronic je z vizijo, energijo in poglobljenim razumevanjem digitalnih tehnologij podjetje preoblikoval v globalno prepoznavnega ponudnika rešitev za digitalizacijo zdravstvene nege.

Andraž Krajnc. FOTO: Kreft Tadej

Njegovo vodenje temelji na prepričanju, da mora tehnolo­gija v zdravstvu služiti človeku. Rešitve podjetja Caretronic niso zgolj tehnični sistemi, ampak celoviti ekosistemi, ki izboljšujejo varnost pacientov, razbremenjujejo zdravstveno osebje in omo­gočajo bolj humano, učinkovito ter sledljivo zdravstveno oskrbo. Digitalizacija zdravstvene nege je pri njem razumljena kot orodje za večjo kakovost življenja, ne kot cilj sam.

Posebna odlika Andraža Krajnca je sposobnost združevanja razvoja, proizvodnje in globalne rasti v enotno strategijo. Pod nje­govim vodstvom Caretronic gradi lastne produkte z visoko dodano vrednostjo, sistematično vlaga v raziskave in razvoj ter sodeluje z vodilnimi raziskovalnimi institucijami doma in v tujini. Podjetje s tem ne sledi trendom, temveč jih sooblikuje – na presečišču zdra­vstva, umetne inteligence in pametnih senzornih sistemov.

Drago Pintar, Uniforest

Drago Pintar je podjetnik in voditelj, ki je s svojim znanjem, vztrajnostjo in občutkom odgovornosti iz lokalne podjetniške pobude razvil mednarodno prepoznano industrijsko zgodbo. Kot ustanovitelj in dolgoletni direktor podjetja Uniforest je v več kot treh desetletjih zgradil organizacijo, ki v evropskem prostoru velja za sinonim kakovosti, varnosti in tehnične zanesljivosti na področju gozdarske mehanizacije.

Drago Pintar. FOTO: Kreft Tadej

Njegova pot temelji na tehničnem znanju in razumevanju proizvodnje, vendar jo odločilno zaznamuje vrednostni okvir, znotraj katerega deluje. Tehnična odličnost pri njem ni cilj sam po sebi, temveč obljuba uporabnikom in odgovornost do okolja, v katerem se stroji uporabljajo. V panogi, kjer varnost pomeni razliko med tveganjem in zaupanjem, je Uniforest pod njegovim vodstvom dosledno postavljal visoke standarde in jih nadgrajeval z inovacijami ter premišljenim industrijskim oblikovanjem.

Pintarjevo vodenje je zelo razvojno, a hkrati prizemljeno in stabilno. Podjetje je raslo postopno, z jasnim poudarkom na lastnem razvoju, obvladovanju procesov in dolgoročni finančni vzdržnosti. Posebno pozornost namenja prenosu znanja, vklju­čevanju mladih in razvoju tehničnih poklicev, saj razume, da so ljudje nosilci konkurenčnosti tudi v industriji, ki temelji na strojnem inženirstvu.

Andraž Rumpret, Iskra PIO

Andraž Rumpret je tehnološki voditelj in podjetnik, ki je s svojo vizijo, znanjem in dolgoročno usmerjenostjo odločilno pripomogel k razvoju enega najnaprednejših slovenskih podjetij na področju čiste in procesne tehnologije. Kot ustanovitelj in dolgoletni direk­tor podjetja Iskra PIO je zgradil razvojno usmerjeno organizacijo, ki deluje kot zaupanja vreden partner najzahtevnejših far­macevtskih in biotehnoloških sistemov v mednarodnem okolju.

Andraž Rumpret. FOTO: Kreft Tadej

Njegovo vodenje temelji na prepričanju, da tehnološka odlič­nost izhaja iz povezovanja znanosti, inženirstva in odgovornega upravljanja. Iskra PIO pod njegovim vodstvom ne nastopa zgolj kot proizvajalec opreme, ampak kot razvojni sopotnik naroč­nikov. V projekte vstopa v najzgodnejših fazah in sooblikuje tehnološke rešitve, ki postavljajo nove standarde v panogi. Razi­skave in razvoj niso ločena funkcija, temveč osrednji del identitete podjetja.

Posebna odlika Andraža Rumpreta je njegova sposobnost gradnje organizacije znanja. V ospredje postavlja razvoj strokov­nih kompetenc, prenos izkušenj in sodelovanje med multidisci­plinarnimi timi. Zaposleni v Iskra PIO niso zgolj izvajalci procesov, ampak tudi soustvarjalci rešitev, kar se izraža v visoki stopnji zav­zetosti, inovativnosti in stabilnosti podjetja. Posebno pozornost namenja vključevanju mladih strokovnjakov ter sodelovanju z izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami.

Blaž Brodnjak, NLB

Blaž Brodnjak je voditelj, ki v bančništvu dosledno uveljavlja vi­soke standarde strokovnosti, odgovornosti in dolgoročne usmer­jenosti. Kot predsednik uprave NLB je v zadnjem desetletju odločilno pripomogel k preobrazbi NLB v stabilno, mednarodno uveljavljeno in strateško samozavestno bančno skupino, pri čemer je ključno središče odločanja, znanja in upravljanja ohranil v Sloveniji.

Blaž Brodnjak, NLB Foto Kreft Tadej

Njegova karierna pot v uglednih mednarodnih bančnih skupinah razkriva poglobljeno razumevanje kompleksnosti finančnih sistemov, upravljanja tveganj in korporativnega upravljanja. Bančništvo razume kot sistem zaupanja, ki temelji na preglednosti, odgovornem odločanju in jasni vlogi banke v gospo­darstvu in družbi. Prav ta pogled je zaznamoval kulturo vodenja, ki jo uveljavlja v NLB.

Pod njegovim vodstvom je NLB okrepila svojo regionalno vlogo in razvila enotne standarde delovanja na različnih trgih Jugovzhodne Evrope. Koncept povezanega regionalnega bančni­štva ni zgolj organizacijski okvir, ampak izraz strateške usmeritve k sodelovanju, izmenjavi znanja in dolgoročni stabilnosti. Hkrati je NLB pospešila digitalno preobrazbo, ki izboljšuje uporabniško izkušnjo, povečuje varnost in učinkovitost ter odgovarja na struk­turne spremembe evropskega bančnega prostora.

Pomemben del njegovega vodenja predstavlja tudi trajnostna usmeritev. Upravljanje tveganj ESG, odgovorno financiranje in podpora trajnostnim projektom niso obravnavani kot obrobna tema, ampak so sestavni del strateškega odločanja. NLB se pod njegovim vodstvom jasno umešča med finančne institucije, ki razumejo svojo vlogo pri prehodu v bolj trajnostno in odporno gospodarstvo.

Tomaž Gornik, Better

Tomaž Gornik je vizionarski tehnološki voditelj, ki že več kot tri desetletja pomembno sooblikuje razvoj digitalnih rešitev na presečišču tehnologije, zdravstva in družbenega napredka. Z bogatimi mednarodnimi izkušnjami ter izjemnim razumevanjem kompleksnih sistemov je soustvaril številne prebojne rešitve, ki vplivajo na delovanje zdravstvenih sistemov po vsem svetu.

Tomaž Gornik, Better Foto Kreft Tadej

Kot ustanovitelj in direktor podjetja Better je zgradil globalno prepoznavno podjetje, ki nastopa kot tehnološki ter strateški partner številnih uglednih in mednarodno priznanih zdravstvenih institucij. Better ni zgolj ponudnik informacijskih rešitev, temveč nosilec sprememb v načinu, kako zdravstveni sistemi upravljajo podatke, klinične procese in oskrbo pacientov. Temelj njihovega delovanja je odprtost – prepričanje, da morajo zdravstveni podatki ostati v lasti pacientov in zdravstvenih sistemov, ne tehnoloških ponudnikov.

Posebna odlika Tomaža Gornika je njegova vloga pri razvoju mednarodnih standardov digitalnega zdravstva. Kot eden ključnih voditeljev organizacije OpenEHR International aktivno prispeva k oblikovanju odprtih, interoperabilnih in dolgoročno vzdržnih digitalnih rešitev. S tem presega okvir lastnega podjetja in po­membno vpliva na globalni razvoj zdravstvene informatike.

Njegov slog vodenja združuje strateško vizijo, poglobljeno tehnološko znanje in močno etično držo. V ospredje postavlja uporabniško izkušnjo zdravstvenih delavcev, varnost pacientov in zanesljivost sistemov. Better deluje kot sodobna, mednaro­dno povezana organizacija, ki spodbuja sodelovanje, strokovno odličnost in ustvarjalnost tako strank in partnerjev kot zaposlenih, hkrati pa gradi kulturo zaupanja in odgovornosti.