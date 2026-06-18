Kdo so največji zaposlovalci v Sloveniji in kakšno dodano vrednost ustvarijo

Lestvico TOP300 smo sestavili na podlagi nekonsolidiranih podatkov, torej poslovanja posameznih podjetij in ne skupin. Vključili smo podjetja, za katera je Ajpes že razkril podatke lanskega poslovanja. V vrhu ostaja Petrol, ki so se mu prihodki znižali za sedem odstotkov, tako da so znašali 4,4 milijarde evrov. Celotna skupina je sicer padec, ki je nastal s prodajo strankam v Sloveniji in z veleprodajo naftnih derivatov v zahodni Evropi, nadomestila z večjo prodajo v drugih državah Balkana. Prihodki skupine Petrol so se namreč lani za pol odstotka povečali.