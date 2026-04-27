    Kdo so trije mladi fantje, ki so kupili skoraj polovico podjetja Bugatti-Rimac

    HOF Capital so ustanovili trije Egipčani leta 2016 nekaj let po prihodu v ZDA: danes upravljajo približno 12 milijard dolarjev sredstev.
    Trije ustanovitelji sklada HOF Capital. FOTO: Hof Capital
    Trije ustanovitelji sklada HOF Capital. FOTO: Hof Capital
    Pija Kapitanovič
    27. 4. 2026 | 08:03
    27. 4. 2026 | 08:23
    6:38
    A+A-

    V ozadju milijardnega prestrukturiranja enega najbolj prestižnih avtomobilskih projektov na svetu se ne skriva le strateški umik Porscheja, temveč tudi vzpon nove generacije vlagateljev. Skoraj polovico podjetja Bugatti Rimac, ki združuje francosko avtomobilsko dediščino in hrvaško tehnološko drznost vizinarja Mateja Rimaca, prevzema investicijska skupina HOF Capital. 

    Za skladom stojijo trije ustanovitelji, ki ne sodijo v klasičen profil avtomobilskih investitorjev. Namesto industrije jih zaznamujejo tehnologija, tvegani kapital in globalne platforme, ki segajo od Silicijeve doline do Bližnjega vzhoda. 

    Kdo so trije fantje, ki želijo soustvarjati prihodnost znamke Bugatti in Rimac?

    Sklad so leta 2016 ustanovili Hisham Elhaddad, Onsi Sawiris in Fady Yacoub, vsi prihajajo iz Egipta. V Združene države so se preselili približno enajst let pred ustanovitvijo sklada, okoli leta 2005, v času, ko je Silicijeva dolina že postajala globalno središče tehnološkega kapitala.

    Naložba v Bugatti Rimac je projekt, ki združuje luksuz, vrhunski inženiring in tehnologijo prihodnosti, točno tisto kombinacijo na katero v HOF Capital stavijo že od začetka. FOTO: Rimac Automobili
    Naložba v Bugatti Rimac je projekt, ki združuje luksuz, vrhunski inženiring in tehnologijo prihodnosti, točno tisto kombinacijo na katero v HOF Capital stavijo že od začetka. FOTO: Rimac Automobili

    Hof Capital: Rimac sodi med redke podjetnike, ki gradijo iz nič

    Kot so večkrat poudarili, so ameriški tehnološki ekosistem doživljali kot zaprt krog, v katerem imajo dostop do najboljših priložnosti predvsem “insiderji”.  Zaradi tega so si želeli zgraditi globalni sklad, ki bo te priložnosti demokratiziral.

    Ko so leta 2022 prvič širše opozorili nase, so upravljali okoli 1,2 milijarde dolarjev sredstev. V nekaj letih so sklad povečali na več milijard (danes okoli 12 milijard dolarjev), ob tem pa zgradili mrežo več kot 200 vlagateljev iz več deset držav.

    HOF Capital je prvič investiral v Rimac Group junija 2022, približno leto dni po tem, ko sta Rimac in Porsche ustanovila skupno podjetje Bugatti Rimac, v katerem je Rimac postal večinski lastnik s 55-odstotnim deležem. Takrat jih je pritegnila redka kombinacija treh ključnih elementov v enem podjetju: Bugatti kot ikonična luksuzna avtomobilska znamka z več kot stoletno dediščino in inovacijami; Rimac Technology kot hitro rastoče podjetje, ki dobavlja električne komponente največjim avtomobilskim proizvajalcem; ter Verne, zagonsko podjetje na področju avtonomnih vozil, ki se je kasneje osamosvojilo in razvija robotaksije v Evropi in na Bližnjem vzhodu, so zapisali na svoji spletni strani. 

    Po njihovem mnenju pa je bila odločilna prednost predvsem v ustanovitelju. Zgodba Matea Rimaca, ki sodi med redke podjetnike, ki gradijo iz nič: od garaže, kjer je avto gradil sam, je prišel do globalno pomembnega avtomobilskega podjetja v državi brez avtomobilske industrije. »Je primer izjemnega odstopanja, kakršne iščemo. Rimac je eden redkih podjetnikov, ki je ustvaril hiperšportne avtomobile z rekordnimi zmogljivostmi, zgradil dobaviteljsko podjetje najvišje ravni, ki mu zaupajo največji igralci v industriji, in se z ničle postavil ob bok uveljavljenim velikanom. Že takrat smo verjeli, danes pa še toliko bolj, da gre za enega najbolj vztrajnih in vplivnih vodij v globalni avtomobilski in energetski industriji.«

    Naložbe imajo v Space X, Open AI, Neuralink, Epic Games

    Med najbolj prepoznavnimi naložbami sklada so SpaceX, OpenAI, Neuralink, Anthropic, Epic Games, ...  Poleg tega vlagajo v fintech in digitalna plačila, biotehnologijo in zdravstvo, programsko opremo, web3 in kriptosvet, nove platforme za produktivnost in avtomatizacijo.  Kako razmišljajo? 

    V intervjuju leta 2020 so za portal Wamda dejali, da krize razumejo kot trenutek, ko nastajajo največje priložnosti. Onsi Sawiris poudari, da so prav zahtevna obdobja zgodovinsko rodila najuspešnejša tehnološka podjetja, saj pride do koncentracije kapitala in talentov pri najboljših. Fady Yacoub ob tem izpostavi, da takšne razmere pospešujejo razvoj ključnih tehnologij, od dela na daljavo in digitalnih plačil do telemedicine in avtomatizacije, ki tudi po krizi ostanejo temelj novih poslovnih modelov. Hisham Elhaddad pa opozarja, da v takem okolju postane disciplina ključna, saj morajo podjetja zmanjšati porabo, graditi vzdržne modele in računati na manjšo dostopnost kapitala. Po njihovem mnenju bodo uspešna tista podjetja, ki se znajo hitro prilagoditi in iz negotovosti ustvariti konkurenčno prednost.

    Ključno je, da ne delujejo kot klasičen sklad, temveč kot platforma, ki podjetjem pomagajo pri zaposlovanju najboljših talentov, sodelujejo pri strategiji, odpirajo vrata do novih trgov, povezujejo jih s partnerji in kapitalom.

    V Rimacu so našli to, kar iščejo ves čas: ideje, v katere večina še ne verjame, a imajo potencial za izjemne donose ter disciplino, preko katere podjetje gradi vzdržne poslovne modele, nadzoruje porabo denarja in razmišlja dolgoročno.FOTO: Antonio Bronic Reuters
    V Rimacu so našli to, kar iščejo ves čas: ideje, v katere večina še ne verjame, a imajo potencial za izjemne donose ter disciplino, preko katere podjetje gradi vzdržne poslovne modele, nadzoruje porabo denarja in razmišlja dolgoročno.FOTO: Antonio Bronic Reuters

    »Smo mlada podjetniška ekipa, v kateri ima skoraj vsak član investicijske ekipe ozadje iz STEM področij, zato govorimo isti jezik kot ustanovitelji, s katerimi sodelujemo,« je Hisham Elhaddad povedal za TechCrunch. »Zares zavihamo rokave in pomagamo pri zaposlovanju, strategiji in vsem, kar ustanovitelji potrebujejo, hkrati pa z vidika upravljanja stopimo korak nazaj in jim zaupamo vodenje njihovih podjetij.«

    Bogataši blizu nas: od kralja nutelle do tehnoloških inovatorjev

    Čeprav prihajajo iz sveta tehnologije, njihov vstop v Bugatti Rimac ni presenečenje. Današnji avtomobili so vse bolj programsko vodeni sistemi – kombinacija umetne inteligence, podatkov in naprednega inženiringa. Po besedah TechCruncha odločitev Porsche, da proda svoj delež v Bugatti Rimac in skupini Rimac skladu HOF Capital potrjuje vse večjo vlogo tehnoloških investitorjev v avtomobilski industriji.

    O svojih investicijah Hof Capital redno obvešča tudi na svoji spletni strani. 

    Transakcija je še vedno predmet običajnih regulatornih postopkov in naj bi bila zaključena do konca leta 2026. Po njenem zaključku bo Rimac Group prevzel popoln nadzor nad Bugatti Rimac, HOF Capital pa se bo pridružil Mate Rimacu kot največji delničar skupine ter skupaj s soinvestitorji podpiral naslednjo fazo razvoja podjetja.

