Kempinski se iz Portoroža poslavlja, morda prihaja Anantara

Hotelska veriga Kempinski bo v Portorožu (Kempinski Palace) le še do konca novoletnih praznikov, potem bo zapustila Slovenijo, lastnik hotela srbska skupina MK Group pa se že dogovarja, da bi 115 let star in prenovljeni hotel Palace prevzela tajska hotelska veriga razkošnih hotelov Anantara.

Po besedah predsednika Združenja hotelirjev Slovenije Gregorja Jamnika odhod Kempinskega iz Portoroža ni nujno slaba odločitev. Če ga bo nadomestila Anantara, se bo portoroški turizem povzpel stopničko višje.