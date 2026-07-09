Množični odpoklic avtomobilov Kia, nevarnost vžiga

Ameriška državna uprava za varnost v cestnem prometu (NHTSA) je pozvala lastnike 463.000 športnih terencev znamke Kia, naj vozila parkirajo na prostem zaradi požarne ogroženosti, in sicer do izvedbe novih popravil v okviru odpoklica.

Družba Kia je sporočila, da bo v ZDA odpoklicala 463.000 prestižnih vozil Telluride, letniki od 2020 do 2024, ker se lahko motor sprednjega električno nastavljivega sedeža pregreje in s tem potencialno povzroči požar.

NHTSA je navedla, da so bila ta vozila leta 2024 že odpoklicana zaradi iste težave in da jih je treba parkirati zunaj, stran od stavb in drugih vozil, dokler nov popravek ne bo izveden. Podatki NHTSA kažejo, da je Kia seznanjena s sedmimi požari sedežev in 11 primeri taljenja motorjev sedežev.

Zadnji model Teluride je Kia v ZDA predstavila lani. FOTO: Mike Blake/Reuters

Agencija je lastnike po prvotnem odpoklicu leta 2024 prav tako pozvala, naj vozila parkirajo na prostem. NHTSA je še sporočila, da lahko v primeru, ko je pokrov ali gumb za pomik sprednjega električnega sedeža po nesreči udarjen, stikalo odstopi, se premakne iz pravilnega položaja ali poškoduje, kar lahko povzroči neprekinjeno delovanje in pregrevanje motorja sedeža.

Do požara lahko pride, ko je vozilo parkirano ali v vožnji. Agencija je dodala tudi, da lahko nepravilno izvedeno popravilo v okviru odpoklica iz leta 2024 povzroči pregrevanje in vžig motorja. Prodajalci bodo vgradili elektronski sklop z varovalko, ki bo preprečil neprekinjeno delovanje motorja sedeža, če bo stikalo sedeža odstopilo, se notranje premaknilo iz pravilnega položaja ali se kako drugače poškodovalo, je poročala agencija Reuters.

Telluride je predvsem severnoameriški model. Kia ga na ameriški strani oglašuje kot velik SUV z do osmimi sedeži. V Evropi ga je mogoče najti le prek sivih oziroma neodvisnih uvoznikov, predvsem iz ZDA. Za evropskega kupca je najbližja uradna alternativa pri Kii Kia EV9.