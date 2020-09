Kitajcem prodali znanje o mineralni volni

Ljubljana – Ljubljanska fakulteta za strojništvo je z guangdonško univerzo za petrokemično tehnologijo sklenila 300 tisoč evrov vreden dogovor o prenos znanja s področja mineralne volne iz Slovenije na Kitajsko ter skupno ustanovitev inštituta. Temu bodo namenili 250 tisoč evrov za materialne stroške.»Gre za pomemben okoljski in gospodarski projekt z velikim potencialom, ki bo temeljil na slovenskem znanju, čeprav bo postavljen v kitajsko okolje, od njega pa bosta imeli korist obe sodelujoči partnerici,« so pojasnili na fakulteti. Partnerici sta se z aneksom dogovorili, da bosta do leta 2023 s skupnimi prizadevanji ustanovili ...