Kitajci na ljubljanski borzi

V segment trgovanja ljubljanske borze SI Enter se uvrščajo potrdila o lastništvu kitajskih podjetij. Toda še posebej nepoučeni vlagatelji tega ne smejo jemati kot popestritev ponudbe. Z vidika borze je to le znak nekotirajočim delniškim družbam v Sloveniji, da je delničarjem treba najti prostor za trgovanje.Do zdaj so se v podsegment trga SI Enter uvrstile družbe EChem, Tokuei in Anthem Technology. Neuradno naj bi bilo vanj v prihodnjih tednih sprejetih še nekaj podjetij. V Sloveniji aktivnosti podjetij ni zaslediti, zato smo pogledali, kdo so ta podjetja, zakaj uvrščajo delnice na ljubljansko borzo in kakšni so njihovi nameni. ...