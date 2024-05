Kitajci uvažajo manj nemških avtomobilov

V nadaljevanju preberite:

Kitajska je bila več let najpomembnejša trgovinska partnerica Nemčije. Do prvega četrtletja letos, ko so to postale Združene države Amerike. Robustno ameriško gospodarstvo povečuje izvoz iz Nemčije, hkrati pa so po ukrajinski vojni Američani precej povečali uvoz utekočinjenega zemeljskega plina v Evropo. Po drugi strani se je kitajsko povpraševanje zmanjšalo, tudi zato, ker Kitajci sami izdelujejo tehnološko naprednejše izdelke, ki so jih pred leti uvažali. Na primer – avtomobile. To vpliva tudi na slovensko industrijo.