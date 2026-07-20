Kitajska anomalija, ki je morda strategija

Najnovejši podatki tega vprašanja ne rešujejo, ampak ga izostrijo. Rast kitajskega BDP se je v drugem četrtletju 2026 upočasnila na 4,3 odstotka. Prodaja na drobno je bila v prvem polletju višja le za 1,3 odstotka, investicije v osnovna sredstva so se zmanjšale za 5,7 odstotka, naložbe v nepremičnine pa za 18 odstotkov. Hkrati je industrijska proizvodnja zrasla za 5,4 odstotka, visokotehnološka za 13,3 odstotka, proizvodnja litij-ionskih baterij pa za 39,3 odstotka. Kitajsko gospodarstvo se ne ohlaja enakomerno. Šibko je tam, kjer nastaja domače povpraševanje, močno pa tam, kjer se gradijo prihodnje proizvodne zmogljivosti.

Ta razkorak ni le posledica nepremičninske krize. V njem se odraža posebna struktura kitajskega gospodarstva. Potrošnja gospodinjstev predstavlja približno 40 odstotkov BDP, podoben delež pa investicije. V večini velikih razvitih gospodarstev potrošnja dosega od 55 do 70 odstotkov BDP, investicije pa približno petino do četrtino. Kitajsko gospodarstvo je sistem, ki nenavadno velik del dohodka spreminja v proizvodno sposobnost in razmeroma majhen del v tekočo potrošnjo.

Toda ista struktura je lahko geostrateško uporabna. Tovarne niso le sredstva za ustvarjanje dobička, temveč nosilci znanja, dobavnih verig, patentov in industrijske suverenosti. Država, ki obvladuje baterije, sončne module, elektroniko, stroje in vozila, pridobiva vpliv na razvoj drugih držav in njihovo odvisnost od kitajskih dobavnih verig.

Avtomobilska industrija je skoraj popoln prikaz tega procesa. Kitajska je leta 2025 proizvedla in prodala več avtomobilov kot katerakoli druga država, vozila na novo energijo pa so predstavljala skoraj polovico prodaje. V dveh desetletjih je nastal ekosistem, ki obvladuje baterije, elektroniko, programsko opremo, kritične minerale in končno montažo. Avtomobil ni več le potrošniški izdelek, ampak platforma čipov, podatkov in industrijskih standardov.

To ne pomeni, da je šibka potrošnja cilj Pekinga. Pomeni pa, da razporeditev virov razkriva hierarhijo prioritet. Ko sistem izbira med hitrejšim prenosom dohodka gospodinjstvom in gradnjo strateških zmogljivosti, praviloma zmaga proizvodnja. Potrošnja je zaželena, industrijska sposobnost pa razumljena kot pogoj suverenosti.

Najnovejši makroekonomski podatki zato morda ne govorijo le o upočasnjevanju. Govorijo o gospodarstvu, v katerem tradicionalne industrije, nepremičnine in deli domačega povpraševanja izgubljajo moč, strateški deli industrije pa jo pridobivajo. Kitajska morda ne poskuša postati različica zahodnega potrošniškega gospodarstva. Morda gradi drugačen tip velesile, ki je pripravljena sprejeti manjšo sedanjo potrošnjo v zameno za večji nadzor nad prihodnjo proizvodnjo.

Toda ta model ima mejo in prinaša tveganja. Kitajska lahko proizvaja več, kot porabi, ne more pa zagotoviti, da bo svet njen presežek neomejeno sprejemal. Carine, subvencije domačim proizvajalcem in zahteve po lokalni proizvodnji kažejo, da se industrijska odvisnost vse bolj razume kot strateško tveganje.

Kitajska gospodarska struktura je zato lahko hkrati anomalija in strategija. Njena notranja šibkost financira del zunanje moči, vendar uspeha te menjave ne bo določal samo Peking. Odvisen bo tudi od tega, koliko proizvodov sistema, usmerjenega ne le v blaginjo, temveč tudi v kopičenje industrijske moči, bo preostali svet še pripravljen kupovati. Vsak gospodarski model, ki za svojo stabilnost potrebuje trajno absorpcijo presežkov v tujini, namreč sčasoma trči ob politične meje.