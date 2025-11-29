Kitajska farmacija je na pragu globalizacije

Kitajska je takoj za ZDA največja razvijalka novih zdravil na svetu, njena podjetja so lani izvedla približno tretjino vseh kliničnih preskušanj na svetu. To je velik skok v primerjavi z zgolj petimi odstotki pred desetimi leti. Kitajska se vse bolj uveljavlja tudi na področju ključnih raziskav, na primer pri zdravljenju raka. Vlagatelji so to opazili. Delnice kitajskih biotehnoloških podjetij so letos poskočile za 110 odstotkov, kar je več kot trikrat toliko kot delnice njihovih ameriških tekmecev.