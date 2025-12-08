  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    Kitajske tovarne v Evropi: polna proizvodnja ali sestavljanje delov iz Kitajske?

    Poleg avstrijske Štajerske sta bili za proizvodnjo kitajskih avtomobilov doslej v Evropi najbolj odprti Madžarska in Španija. A kako lokalna je ta proizvodnja?
    Kitajska znamka BYD je med najambicioznejšimi v Evropi. FOTO: Li Jianan Xinhua/AFP
    Kitajska znamka BYD je med najambicioznejšimi v Evropi. FOTO: Li Jianan Xinhua/AFP
    Gašper Boncelj
    8. 12. 2025 | 05:00
    8. 12. 2025 | 06:24
    5:59
    Vest, da bodo v graški Magni izdelovali kitajske avtomobile znamke GAC, je le ena v vrsti tovrstnih objav oziroma napovedi. Poleg avstrijske Štajerske sta bili za proizvodnjo kitajskih avtomobilov doslej v Evropi najbolj odprti Madžarska in Španija. Postavlja se vprašanje, kako lokalna je pravzaprav ta proizvodnja, tudi v luči prihajajočih ukrepov EU za zaščito evropske avtomobilske proizvodnje.

    BYD (Build Your Dreams) je največji kitajski proizvajalec električnih in priključnohibridnih avtomobilov. V tovarno v Szegedu naj bi vložil štiri milijarde evrov. Začetna zmogljivost naj bi bila 150 tisoč vozil, pozneje dvakrat toliko. A se stvari na Madžarskem premikajo počasneje od načrtov. Kot je konec novembra Mobility Portal navajal evropsko predsednico BYD Stello Li, bo tovarna, ki bo dokončana letos, proizvodnjo zagnala v drugem četrtletju prihodnje leto. BYD ima visoke (proizvodne) ambicije tudi drugod, saj vzpostavlja v Evropi še eno tovarno, in sicer v Manisi v Turčiji. Tam naj bi stvari tekle nekoliko hitreje kot na Madžarskem.

    Proizvodnja, ki jo zaganja BYD, je po našem razumevanju polna proizvodnja, ne gre za sestavljanje avtomobilov iz tako imenovanih kitov (angl. semi knock down). Takšna pa je vsaj za zdaj sestava avtomobilov kitajske skupine Chery v Barceloni. Chery si tam lokacijo deli s podjetjem EV Motors, oboji delujejo v nekdanjem Nissanovem obratu na pristaniškem območju Barcelone Zona Franca, mnogi delavci pa so nekdanji zaposleni v japonskem podjetju.

    Tam za zdaj sestavljajo avtomobile Cheryjeve znamke Omoda, že pred tem tudi model z znamko Ebro. Gre za sestavo delov, v veliki večini pripeljanih iz Kitajske. Kot je namreč za Catalan News septembra dejal evropski komisar za industrijsko strategijo Stéphane Séjourné, je vprašanje, koliko je v tem dodane vrednosti. Séjourné je takrat dejal, da bi evropsko proizvodnjo lahko spodbudili tako, da bi pustili ob strani carinsko vojno in iskali nove dogovore s Pekingom.

    Kot smo zapisali v uvodu, zdaj s kitajskimi proizvajalci konkretno sodeluje tudi Magna iz Gradca na avstrijskem Štajerskem. Njim je pred časom padlo v vodo nekaj pomembnih projektov (na primer Jaguar in za njim še Fisker). Najprej so posel sklenili z Xpengom, nedavno pa še z GAC (Guangzhou Automobile Group) za avtomobile GAC znamke Aion. Tudi v tem primeru gre zgolj za sestavljanje tja pripeljanih sestavnih delov. Magna je sicer tako imenovani pogodbeni proizvajalec, ki je že doslej sestavljal različne posamične modele evropskih proizvajalcev (denimo BMW, Mercedes).

    Proizvajala bi tudi Rdeča zastava

    O proizvodnji v Evropi razmišljajo še mnogi drugi kitajski proizvajalci. Predstavniki velikana Great Wall Motor so pred kratkim za agencijo Reuters izjavili, da bi radi v Evropi do leta 2029 vzpostavili proizvodnjo z letno zmogljivostjo 300 tisoč vozil. Proučujejo možne lokacije na Madžarskem in v Španiji. Za Španijo naj bi se po navedbah iste agencije za morebitno tretjo tovarno zanimal tudi BYD.

    Zanimiv je primer mlade kitajske znamke Leapmotor, v kateri ima pomemben delež koncern Stellantis. Potem ko so svoje modele letos začeli prodajati v Evropi, je bilo najprej napovedano, da bodo prva dva sestavljali v Fiatovi (Stellantisovi) tovarni v Tychem na Poljskem. Vendar se potem to brez pojasnila ni zgodilo. Po nekaterih neuradnih navedbah zato, ker naj bi Kitajska svojim proizvajalcem dejala, naj ne proizvajajo v evropskih državah, ki so bile za tako imenovane kazenske carine, Poljska pa je bila med njimi. Za zdaj avtomobili znamke Leapmotor prihajajo iz Kitajske. Govori se, da bi jih Stellantis utegnil izdelovati v eni svojih tovarn v Španiji.

    Baterije

    Ko govorimo o kitajski proizvodnji avtomobilov v Evropi, je treba omeniti še proizvodnjo baterij za električne in priključnohibridne avtomobile, ki jih imajo kitajska podjetja na stari celini. Tu je verjetno najmočnejše podjetje CATL (Contemporary Amperex Technology Limited), ki ima proizvodni obrat v Nemčiji, tovarno vzpostavlja na Madžarskem, prav tako skupaj s Stellantisom v Španiji.

    Kitajci baterij ne izdelujejo le za potrebe kitajskih avtomobilov, temveč tudi za evropske avtomobilske znamke. Še posebej to velja za baterijo s katodo LFP, ki je cenejša, je plod kitajskega znanja in jo že vgrajujejo tudi evropske in ameriške znamke. Takšno baterijo naj bi od CATL dobival tudi Renault v Novem mestu za novega twinga.

    Da bi radi imeli evropsko proizvodnjo, so nedavno izjavili tudi predstavniki kitajske prestižne znamke Hongqi (v prevodu Rdeča zastava), ki je del še ene velike skupine državne kitajske FAW (First Automotive Works). Ne nazadnje o evropski proizvodnji razmišlja tudi MG, ki je del prav tako državne skupine Saic (Shanghai Automotive Industry Corporation), ta je po prodaji v Evropi še vedno najmočnejše kitajsko ime. Je pa res, da naj bi to odločitev sprejeli že do poletja, a je še vedno niso. Do kod lahko z evropsko proizvodnjo pridejo Kitajci? Različni zahodni viri so v preteklosti navajali analitično družbo Jefferies, po kateri bodo kitajske znamke do leta 2028 predstavljale do šest odstotkov evropske avtomobilske proizvodnje oziroma približno 860.000 vozil.

    Kitajskaelektrični avtomobiliEvropaBYDChery

