Kitajska kljub ameriškim carinam z rekordnim trgovinskim presežkom

Kitajska je danes poročala o rekordnem trgovinskem presežku v višini 1,03 bilijona (tisoč milijard) evrov, poroča ameriška televizijska mreža CNN. Odkar je Kitajska novembra prvič dosegla tisoč milijard evrov presežka, se gospodarska rast še ni upočasnila.

Wang Jun, vodja kitajske državne carinske uprave, pravi, da so »z diverzifikacijo trgovskih partnerjev uspešno manevrirali po kompleksnem izvoznem trgu«. Po lanskoletnih grožnjah ameriškega predsednika Donalda Trumpa z visokimi carinami na uvoz kitajskih dobrin se je Peking preusmeril k trgovanju v Jugovzhodni Aziji, Afriki in Latinski Ameriki. S trgovinskim presežkom v višini bruto domačega proizvoda Savdske Arabije Jun meni, da temelji kitajske zunanje trgovine ostajajo trdni.

Močna zunanja trgovina je za Kitajsko ključnega pomena, saj z njo blaži šibko domače povpraševanje. Izvoz v ZDA je lani upadel za 20 odstotkov. A kitajske tovarne so uspešno prodrle na druge trge. Izvoz v Afriko se je dvignil za 25,8 odstotka, izvoz v blok držav jugovzhodne Azije Asean za 13,4 odstotka, pošiljke v Evropsko unijo pa so se povečale za 8,4 odstotka, poroča CNN.

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek dejal, da bi Kitajska lahko odprla svoj trg za ameriško blago. To je povedal dan zatem, ko je zagrozil z uvedbo 25-odstotnih carin za države, ki trgujejo z Iranom, kar bi lahko znova zaostrilo odnose s Kitajsko, največjo trgovinsko partnerico Irana.

Kitajska avtomobilska industrija, paradni konj globalnih industrijskih ambicij Pekinga, je lani zabeležila 19,4-odstotno rast izvoza, pri čemer se je izvoz električnih vozil povečal za kar 48,8 odstotka. Kitajska bo verjetno še tretje leto ostala največji svetovni izvoznik avtomobilov, potem ko je leta 2023 prvič izpodrinila Japonsko.

Toda ljudska republika že napoveduje brzdanje neskončno naraščajočega izvoza. Kitajski premier Li Qiang je prejšnji teden pozival k proaktivnemu širjenju uvoza in spodbujanju uravnoteženega razvoja uvoza ter izvoza.