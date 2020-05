Kitajska kot simbol okrevanja

Po zadnjih napovedih se utegne prodaja avtomobilov na Kitajskem že kmalu posloviti od rdečih številk, kar je po svoje olajšanje tudi za katerega od evropskih avtomobilskih proizvajalcev, ki je tam v preteklosti deloval zelo dobro. Zlasti največji evropski koncern Volkswagen pričakuje na Kitajskem hitro okrevanje.



Po predhodni oceni kitajskega združenja avtomobilskih proizvajalcev (CAAM) naj bi bilo v aprilu na Kitajskem prodanih dva milijona avtomobilov, kar bi bilo 40 odstotkov več kot marca, hkrati pa skoraj odstotek več kot v istem mesecu lani. To bi bila tudi prva mesečna rast po skoraj dveh letih nazadovanja.



Okrevanje na Kitajskem je seveda blagodejno tudi za svetovne proizvajalce, ki so v preteklih letih v tej državi dosegali pomembne prodajne številke in z njimi zaslužek. O znakih hitre izboljšave poroča največji evropski avtomobilski koncern Volkswagen. Eden njihovih najvišjih direktorjev Jürgen Stackmann je po navedbah Reutersa nedavno izjavil, da so tam priča okrevanju v obliki velike črke V, da se torej po strmem padcu prodaja zdaj strmo dviga. Kot je dejal, utegne biti na Kitajskem zdaj trend individualna mobilnost, saj se želijo ljudje v teh dneh izogniti javnemu prevozu. Zelo dobro naj bi se po vnovičnem zagonu prodajali njihovi cenovno najdostopnejši avtomobili, na Kitajskem naj bi bilo še vedno veliko ljudi, ki se za nakup avtomobila odločajo prvič.



V zahodnem svetu je seveda drugače, Stackmann tako pričakuje, da bo na stari celini okrevanje potekalo v dveh hitrostih, hitreje v severnejših državah in počasneje v državah, kot so Italija, Španija in deloma Francija, ki jih je novi koronavirus najbolj prizadel. Stackmann je še dodal, da bodo ob prizadevanju za državne subvencije več poudarka namenili časovno ugodnejšemu financiranju nakupov, tudi odlogu plačila v primeru, da bi kupec izgubil službo.