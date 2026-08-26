Kitajska krepi nadzor nad varnostjo električnih vozil, največji udarec za Teslo

Kitajska po letih bliskovitega razvoja električnih avtomobilov zaostruje nadzor nad njihovo varnostjo. Največji delež odpoklicanih vozil predstavljajo Tesle. Ameriško podjetje mora odpoklicati skoraj tri milijone avtomobilov zaradi pomislekov, da bi potniki po hudi nesreči in izpadu električnega sistema lahko težko odprli vrata.

Odpoklic je del največje tovrstne akcije v zgodovini Kitajske. Zajema približno 4,3 milijona vozil devetih proizvajalcev, poroča Reuters. Samo Tesla mora ukrepati pri približno 2,98 milijona na Kitajskem izdelanih in uvoženih vozil Model 3, Y, S in X.

V središču težave so elektronski sistemi za odpiranje vrat in mehanske zasilne ročice. Prav Tesla je pred več kot desetletjem popularizirala skrite vratne kljuke, ki so pozneje postale značilne za številne električne avtomobile. Regulatorji zdaj opozarjajo na varnostna tveganja takšne zasnove.

Ko elektronika odpove

Skrite kljuke so poravnane s karoserijo, kar avtomobilu daje minimalističen videz in nekoliko zmanjšuje zračni upor. Po navedbah BBC jih uporablja okoli 60 odstotkov stotih najbolje prodajanih električnih in hibridnih avtomobilov na Kitajskem.

Težava lahko nastane prav takrat, ko je hitro odpiranje vrat najpomembnejše. Če električni sistem po hudem trčenju odpove, elektronsko odpiranje morda ne deluje. Potnik mora takrat uporabiti mehanski zasilni mehanizem.

Kitajski regulator je pri odpoklicanih Teslah ugotovil, da je te ročice lahko težko prepoznati. Ker so podobne barve kot notranja obloga vozila, jih potniki v sili morda ne najdejo dovolj hitro. To lahko oteži izstop iz avtomobila ali dostop reševalcev, navaja Reuters.

»Vratna kljuka se morda zdi preprosta, vendar v sekundah po trčenju postane ključni varnostni element,« je opozoril Lyu Chen s singapurske tehnološke univerze Nanyang.

Smrtne nesreče okrepile pritisk

Pomisleke so okrepile tudi nesreče, pri katerih naj bi imeli potniki oziroma reševalci težave z odpiranjem vrat.

BBC izpostavlja dve smrtni nesreči Xiaomijevega modela SU7 leta 2025. V eni od njih so umrli trije ljudje, svojci žrtev pa so trdili, da potniki po trčenju niso mogli iz avtomobila, ker vrat ni bilo mogoče odkleniti. Xiaomi je poudaril, da ima vozilo mehanske zasilne ročice, ki delujejo tudi brez elektrike.



Tesla bo pri odpoklicanih avtomobilih dodala jasnejše oznake mehanskih zasilnih ročic, vozila pa bodo dobila tudi programsko posodobitev, ki bo po trčenju samodejno spustila stekla. FOTO: Dado Ruvic Reuters

Tudi Tesla se zaradi zasnove vrat sooča s pravnimi postopki v ZDA. Edini preživeli v nesreči Cybertrucka leta 2024 v Kaliforniji, v kateri so umrli trije študenti, je proizvajalca tožil. Trdi, da elektronsko odpiranje vrat ni delovalo in da je zasnova avtomobila otežila pobeg iz gorečega vozila, poroča BBC. Tesla očitke zavrača.

Kitajska spreminja pravila igre

Sedanji odpoklic je del širšega zaostrovanja varnostnega nadzora nad električnimi avtomobili. Reuters ugotavlja, da Kitajska po obdobju hitrega tehnološkega razvoja vse odločneje posega v vprašanje varnosti novih avtomobilskih rešitev.

Država je februarja napovedala tudi prepoved zunanjih elektronskih kljuk brez tradicionalnega mehanskega načina odpiranja. Nova pravila bodo za nove modele začela veljati januarja 2027. Sedanji odpoklic in prihodnja prepoved sicer nista isti ukrep, kažeta pa na isti premik v politiki kitajskih regulatorjev.

Tesla bo pri odpoklicanih avtomobilih dodala jasnejše oznake mehanskih zasilnih ročic, vozila pa bodo dobila tudi programsko posodobitev, ki bo po trčenju samodejno spustila stekla, poroča Reuters.

Nekateri strokovnjaki opozarjajo, da to morda ne bo dovolj. Opozorilne nalepke so po besedah strokovnjaka za obvladovanje tveganj Gokula Krithivasana, ki ga navaja BBC, šibka rešitev. V temi, dimu in paniki namreč ni mogoče pričakovati, da bodo potniki iskali navodila za zasilno odpiranje vrat.

Bodo Kitajski sledili tudi drugi?

Kitajska je z ukrepi prehitela ZDA in Evropsko unijo, kjer regulatorji prav tako preverjajo nevarnosti elektronskih sistemov za odpiranje vrat. Ameriška uprava za varnost v cestnem prometu NHTSA preučuje možnost novih varnostnih standardov, v Evropi pa pripravljajo zahteve, ki bi zagotovile odpiranje vrat tudi ob izgubi električnega napajanja, poroča BBC.

Kitajski regulatorni obrat pa bi lahko vplival tudi na avtomobile, ki jih bodo vozniki kupovali drugod po svetu. Proizvajalcem se namreč morda ne bo splačalo razvijati različnih sistemov vrat za posamezne trge. Tesla predstavlja največji delež sedanjega odpoklica, kitajske zahteve pa bi lahko vplivale tudi na zasnovo vozil za druge trge.