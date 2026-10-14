Kitajska na poti k novemu rekordnemu zunanjetrgovinskemu presežku

Kitajski izvoz se je septembra močno povečal, s čimer je država po podatkih uradnega Pekinga na poti do rekordnega letnega zunanjetrgovinskega presežka. To bi po poročanju francoske tiskovne agencije AFP verjetno okrepilo pozive EU, ZDA in drugih partneric k ponovnemu uravnoteženju trgovine.

Kitajski izvoz se je po podatkih carinske uprave medletno povečal za 36,3 odstotka, kar je precej več od napovedi Bloombergovih analitikov. Ti so ocenjevali, da bo rast 25,7-odstotna, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Uvoz se je septembra prav tako povečal, in sicer za 31 odstotkov, a je drugo največje svetovno gospodarstvo kljub temu doživelo presežek v višini 133,5 milijarde dolarjev. Gre za največji mesečni trgovinski presežek od januarja 2025.

Skupno se zunanjetrgovinski presežek Kitajske od začetka leta do konca septembra giblje pri 938,1 milijarde dolarjev, kar državo postavlja na pot novega rekorda. Tako bi presegli lanskega, ki je znašal 1200 milijard dolarjev.

Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič in kitajski minister za trgovino Wang Wentao sta se na pogovorih v Pekingu prejšnji teden dogovorila, da bo Kitajska omejila izvoz hibridnih vozil v EU, čeprav analitiki poudarjajo, da to predstavlja le majhen delež trgovine med stranema. Na fotografiji kitajski avtomobili v Suzhouju, pripravljeni za ladijski transport. FOTO: CN-STR/AFP

Ker je domače povpraševanje šibko – prodaja na drobno se je avgusta na Kitajskem na letni ravni povečala za le 0,4 odstotka –, se Peking zanaša na izvoz, da bi dosegel letno gospodarsko rast med 4,5 in petimi odstotki. A to je, kot izpostavlja AFP, sprožilo odpor glavnih trgov, vključno z EU in ZDA. Te so lani sprožile ostro trgovinsko vojno proti Kitajski.

Pošiljke v ZDA so se septembra povečale za 39,6 odstotka. Lanskega septembra jih je bilo občutno manj, potem ko sta Peking in Washington drug za drugega uvedla »kazenske« carine. Pošiljke v EU so se medtem v devetem mesecu letošnjega leta povečale za 25,3 odstotka, medtem ko je uvoz iz Unije ostal nespremenjen.

V EU ocenjujejo, da je trgovinski primanjkljaj s Kitajsko, ki znaša že več kot milijardo evrov na dan, nevzdržen. Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič in kitajski minister za trgovino Wang Wentao sta se na pogovorih v Pekingu prejšnji teden dogovorila, da bo Kitajska omejila izvoz hibridnih vozil v EU, čeprav analitiki poudarjajo, da to predstavlja le majhen delež trgovine med stranema.