Prihodnost velike proizvajalke elektrike

Kitajska je v zadnjih letih postala ključni dobavitelj čiste energije in tehnološke opreme za ves svet, kar pomeni, da je prihodnji tempo globalnega zelenega prehoda in razvoja umetne inteligence v veliki meri odvisen od odločitve ene same države.

V času, ko se Evropa in ZDA ukvarjata z lastnimi industrijskimi strategijami, Kitajska že obvladuje približno 60 odstotkov svetnih proizvodnih zmogljivosti za sončno, vetrno in baterijsko opremo ter več kot 80 odstotkov proizvodnje sončnih modulov, hkrati pa si je zagotovila nadzor nad večino rudarjenja in predelave redkih zemelj, ki so nujne za električna vozila, vetrne turbine in umetno inteligenco.

V ozadju tega vzpona se poglablja demografska kriza, razpoke v nepremičninskem sektorju in negotovost okoli domačega povpraševanja, kar odpira vprašanje, ali lahko »tovarna čiste energije« stabilno vzdržuje svojo vlogo motorja svetovne rasti. Članek razkriva, kako ta preobrazba spreminja svetovno gospodarstvo in kaj tveganja prinaša.