Kitajska polprevodniška industrija se trudi dohiteti Zahod

Ko se je prejšnji mesec v Tajpeju na vsakoletnem sejmu Computex zbrala svetovna smetana industrije polprevodnikov, sta v pogovorih prevladovali predvsem dve temi. Prva je bila umetna inteligenca, ki je polprevodnike spremenila v eno najdonosnejših panog na svetu. Druga je bila Kitajska. Njenih proizvajalcev čipov na sejmu sicer ni bilo, a je bilo njihovo prisotnost kljub temu močno čutiti. Tolikšno navdušenje nad Kitajsko je povsem razumljivo. Teden dni pred sejmom Computex je Huawei, vodilno podjetje na področju tehnološke strojne opreme v državi, predstavil tehnologijo, s katero več plasti elektronskih vezij nalaga drugo na drugo in tako povečuje zmogljivost čipa, ne da bi se pri tem zanašal na najsodobnejšo zahodno proizvodno opremo. Zaupanje se kaže tudi med vlagatelji. Cene delnic ...