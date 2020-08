Kitajska pot okrevanja

Kitajsko gospodarstvo je v drugem četrtletju ponovno doseglo rast BDP v višini 3,2 odstotka, kar je bilo nad pričakovanji analitikov, ki so pričakovali 2,4-odstotno rast. Borzni indeksi pričakujejo tudi nadaljnje okrevanje gospodarstva.Makroekonomske objave v avgustu so bile kar spodbudne, saj so stopnje rasti glede industrijske proizvodnje na podobnih ravneh kot lani. Industrijska proizvodnja v juliju je bila tako 4,8 odstotka više kot v enakem obdobju lani. Za kitajsko gospodarstvo je gonilo rasti notranja potrošnja. Prodaja na drobno je julija glede na enako obdobje lani doživela padec v višini 1,1 odstotka, kar je daleč od ...