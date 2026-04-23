Kitajska preplavlja svet z visokotehnološkimi izdelki

Izdelek Huanga Xiana je velik približno kot njegova pest, in sicer gre za senzor, ki zaznava uhajanje električnega toka in se vgrajuje v polnilnice za električna vozila kot varnostna zaščita med avtomobilom in omrežjem. Ta naprava ni le simbol inovativnosti in dosežkov kitajskega visokotehnološkega sektorja, ampak je tudi odraz trenda, ki uničuje vrhunsko proizvodnjo po vsem svetu in spravlja v obup tako rekoč vse vlade, od Azije do Evrope in drugod.

Z razcvetom električnih vozil se je letos Huangu povečala prodaja senzorjev na predvidenih 10 milijonov enot, kar je občutno več v primerjavi z okoli 20.000 enotami leta 2019, ko je njegovo podjetje Mega Senway Electronic Technology vstopilo na trg. Takrat je bil to še nišni izdelek, ki ga je dobavljalo le nekaj nemških in švicarskih podjetij, ki so senzorje prodajala za približno 200 juanov (okoli 25 evrov) ali več na enoto.