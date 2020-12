Kitajska pripravljena na novo hladno vojno

V nadaljevanju preberite:



Kitajsko vodstvo, kot vedno, gleda naprej, spreminja smer, korak za korakom. Ob koncu leta 2020 je namreč jasno, da je dobrih odnosov z ZDA konec. Voditelji Kitajske vedo, da morajo za naprej, začrtati drugo pot. Novoizvoljeni predsednik Joe Biden bo vsaj na ekonomski in tehnološki fronti upošteval Trumpovo osnovno držo in šel verjetno še dlje, tako da bo mobiliziral ameriške demokratične zaveznike, da se bodo skupaj uprli Kitajski, po možnosti v formalni ligi demokracij, povezani z indo-pacifiško vojsko zavezništva. Kakšne so nove smernice Kitajskega gospodarstva in kaj to pomeni za Zahod? Kako bo delovala geopolitika, ki jo opredeljujejo kot »en svet, dva sistema«?

