Kitajska rešitev za Boeing?

Napoved trgovinskega dogovora med ZDA in Kitajsko bi lahko osrečila tudi ameriškega proizvajalca leta Boeing, ki se že skoraj vse leto trudi odpraviti napako na letalih tipa 737 max. Vprašanje pa je, kdaj in kako bo Boeingu uspelo izvršiti naročila.Po neuradnih podatkih, naj bi Kitajska v sklopu dogovora povečala uvoz ameriških izdelkov za 80 milijard dolarjev, velik del tega naj bi bil uvoz leta. Boeing v preteklih dveh letih ni prodajal letal na Kitajsko, ki so sicer eden največjih kupcev na svetu.Analitiki so nekoliko skeptični, ali bo Kitajska tudi dejansko tako povečala uvoz ameriških izdelkov. Vprašanje pa je tudi, kdaj bo ...