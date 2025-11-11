Kitajska revolucija čiste energije bo preoblikovala trge in politiko

Razsežnosti revolucije obnovljivih virov energije na Kitajskem so skorajda nepredstavljive. Do konca lanskega leta je država namestila za 887 gigavatov sončnih elektrarn, kar je skoraj dvakrat več od skupne zmogljivosti Evrope in Amerike. Lani je bilo za nove vetrne turbine in sončne panele porabljenih 22 milijonov ton jekla – toliko, da bi lahko vsak delovni dan leta zgradili po en most Golden Gate. Kitajska je lani proizvedla 1826 teravatnih ur elektrike iz vetrne in sončne energije, kar je petkrat več energije, kot je vsebuje vseh 600 njenih jedrskih konic.