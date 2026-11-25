Po celotni Kitajski se vrstijo dogodki, ki odmevajo po vsem svetu: pred prodajalno BMW pripelje žerjav, grobo odtrga logotip nemškega avtomobilskega proizvajalca in ga nadomesti z logotipom kitajske avtomobilske znamke. V petih letih se je BMW-jeva prodaja na Kitajskem zmanjšala za 42 odstotkov. Letos bo na največjem avtomobilskem trgu na svetu verjetno prodal manj kot pol milijona vozil. Toda njegove težave ne kažejo zgolj, kako so bili tuji proizvajalci izrinjeni iz države; razkrivajo tudi, kako Kitajska zmaguje v globalni bitki za prihodnost avtomobila. Celotno zahodno avtomobilsko industrijo je presenetil dramatično hiter prehod na električna vozila na Kitajskem, ki je močno prizadel prodajo znamk od Volkswagna do Toyote in Mercedes-Benza, v ponudbi katerih še vedno prevladuje ...