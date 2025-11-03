Kitajske skrivne zaloge se za zdaj uspešno kopičijo

V nadaljevanju preberite:

S ptičje perspektive je kitajsko skladišče nafte Dongjiakou videti kot pladenj z ogromnimi modeli za peko kolačev. Ko se rezervoarji napolnijo z gorivom, se njihovi plavajoči pokrovi dvignejo in posode spremenijo v kupole v obliki panetona. V zadnjem času so peki zelo zaposleni. Od sredine januarja so dodali okoli deset milijonov sodov surove nafte, s čimer se je skupna količina povečala na 24 milijonov. Državni objekt – največji te vrste na kitajski obali – je star komaj dve leti, pa je že zapolnjen več kot do polovice.