Kitajski avtomobilski zmaj se prebuja

Na Kitajskem se je s koronavirusom vse začelo in tam se je najprej začelo okrevanje, tudi avtomobilsko. Rast prodaje se je julija nadaljevala četrti mesec zapored, v resnici se je še okrepila, kar je ugoden znak tudi za mnoga evropska podjetja, predvsem nemške avtomobilske znamke, ki imajo tam že vrsto let močne položaje.



Po podatkih združenja kitajskih avtomobilskih proizvajalcev (CAAM) je bilo julija na Kitajskem prodanih 2,11 milijona motornih vozil, kar je 16 odstotkov več kot julija lani, hkrati je bil to četrti zaporedni mesec rasti. V sedmih mesecih je bilo prodanih nekaj več kot 12 milijonov, kar je še vedno 13 odstotkov manj kot v istem obdobju lani. Upanje je, da bi celotno leto končali z deset odstotkov manjšo prodajo kot lani, če seveda ne bo kakšnih neugodnih učinkov morebitnega drugega vala epidemije, v tem primeru slabši scenarij govori o padcu za 20 odstotkov.



Če gledamo samo avtomobile (brez avtobusov in gospodarskih vozil), je bila rast prejšnji mesec osemodstotna. Kot navaja agencija Reuters, se je na Kitajskem julija prvič po skoraj letu dni znova okrepila prodaja avtomobilov s tako imenovanimi novimi pogoni (električni, hibridi, gorivne celice), in sicer za petino, tako da so jih prodali skoraj 100.000, celoletni trg pa utegne v tem primeru doseči en milijon. Kitajska je pred časom subvencije za nove pogone že začela zmanjševati, zdaj pa jih z željo po zagonu gospodarstva različno, tudi z investicijami v infrastrukturo, znova spodbuja.

Kitajska je največji trg na svetu

Kitajska, ki je že več let največji avtomobilski trg na svetu, je tudi z naskokom najpomembnejši trg za nekatere evropske, predvsem nemške proizvajalce, kot so Volkswagen, Daimler in BMW, ki tam ustvarjajo pomemben del svojega zaslužka. Tam se je zaradi zdravstvene krize dejavnost močno ustavila v začetku leta, a se vzpostavila precej pred Evropo in Severno Ameriko. Je pa treba dodati, da se je po desetletjih strme rasti na Kitajskem trg umirjal že v letih 2028 in 2019, torej že pred izbruhom pandemije. Za občutek, še na začetku novega tisočletja so tam na leto prodali komaj 600.000 motornih vozil na leto, v doslej rekordnem letu 2017 pa kar 27,5 milijona.