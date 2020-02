Kitajski glavobol za novo vlado v Mariboru

Nadaljujoče sporno početje države

Kitajska zgodba v Mariboru

Družba Aerodrom Maribor, preko katere so kitajski lastniki do julija lani najemali mariborsko letališče, bo z odškodninsko tožbo zoper države zahtevala vračilo dobrega 2,1 milijona evrov plačanih najemnin, stroškov in izgubljenega dobička.Prva obtožba omenjene družbe se nanaša na odlašanje sprejetja državnega prostorskega načrta za območje letališča, kjer poudarjajo, da s tem ni bila povzročena velika škoda le njim, temveč tudi širši mariborski regiji in vsej državi. Državo ob tem obtožujejo, da tudi po odpovedi najemnega razmerja s kršitvami ni prenehala, saj bi naj ta še vedno uporablja nepremičnine, ki so v lasti družbe Aerodrom Maribor, poroča STA.Po trditvah Aerodroma Maribor so namreč v zemljiški knjigi dosegli vpis služnosti na omenjenih nepremičninah, in sicer na podlagi pogodbe, ki nikoli ni začela veljati. Kljub njihovim pozivom, da bi spor rešili mirno, pa država h konstruktivnemu reševanju problematike ni pristopila, zato v sodnem postopku zahtevajo izbris služnosti iz zemljiške knjige, zahtevali pa bodo tudi nadomestilo za uporabo svojih nepremičnin. Poleg tega jim je država posredovala ponudbo za odkup spornih nepremičnin, ta pa je predpogoj za razlastitev, s katerim jim bodo po njihovem mnenju skušali odvzeti lastninsko pravico na nepremičninah na območju mariborskega letališča.Družba se je obregnila tudi na nedavni poziv infrastrukturnega ministrstva, s katerim želi pridobiti interesenta za dolgoročno upravljanje mariborskega letališča, ter njihove vnovične obljube priprave državnih prostorskih načrtov, ki so podlaga za posodobitev letališča. »Videti je, da država nadaljuje s spornim početjem, in sicer z zavajajočim privabljanjem novih investitorjev, ki bi bili v prepričanju, da bo vlada svoje obljube izpolnila, pripravljeni vlagati v mariborsko letališče,« so za STA sporočili v Aerodromu Maribor.Kot zadnje v družbi poudarjajo, da so jim pristojni ves čas zagotavljali podporo, med drugim tudi, takratni državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo, ki je v svojem mandatu napovedal, da bo državni prostorski načrt za prvo fazo potrjen do konca marca 2018. Pozneje so roke podaljševali, ves ta čas pa državi plačevali najemnino za letališko infrastrukturo ter plačevali vse potrebne stroške upravljanja in vzdrževanja letališča. Ker država po skoraj dveh letih ni več kazala interesa za sodelovanje, so pogodbo odpovedali, še pojasnjujejo v družbi.Spomnimo, da je Družbo SHS Aviation, ki je v lasti kitajskih vlagateljev, je v Maribor privabila ekipa nekdanjega župana. SHS Aviation je v začetku leta 2017 od Delavske hranilnice kupila Aerodrom Maribor, s čimer so pred tremi leti prejeli tudi odobritev 15-letnega najema Letališča Edvarda Rusjana. Svojo dolgoročno namero z letališčem so med drugim dokazali z več kot 12,8-milijonsko dokapitalizacijo družbe SHS Aviation, lastnika Aerodroma Maribor.Vendar njihovi velikopotezni načrti se nikoli niso uresničili, med drugim podaljšanje letališke steze ter povečanje potniškega prometa. Tako kljub številnim pritiskom na ministrstvo za infrastrukturo, ki bi jim podelil koncesije, s katerim bi lahko pričeli projekt širitve in posodobitev letališča, teh niso prejeli. Velik kamen spotike je bilo tudi urejanje prostorskih načrtov, ki bi omogočili izvedbo načrtovane investicije, med drugim podaljšanje letališke steze, gradnjo podporne infrastrukture, med katerimi je bila v načrtu izgradnja objektov za skladiščenje, poslovnih centrov in hotelov.Zaradi neizkazanega interesa države po sodelovanju so kitajski investitorji v začetku prejšnjega leta preklicali najemno pogodbo, ki se je po polletnem odpovednem roku iztekla 15. julija. Investitorji so v zaključni fazi podali predlog nadaljnjega sodelovanja, pod pogojem, da namesto njihovega plačila najemnine v višini 100.000 evrov mesečno, država njim do sprememb državnega prostorskega načrta plačuje za upravljanje z letališčem.Pobude Ministrstvo za infrastrukturo ni sprejelo, zaradi česar je upravljanje mariborskega letališča prešlo Družbi za upravljanje investicij. Ker se njihovo začasno upravljanje izteka konec leta, je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo javni poziv, s katerim želijo pridobiti interesente za dolgoročno obratovanje mariborskega letališča. Rok za oddajo ponudb se izteče 16. marca.