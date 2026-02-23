Kitajski humanoidi navdušujejo svet. A kdo jih bo kupil?

Spomladanski gala festival je odsev tako kitajskega kulturnega bogastva kot tehnološke moči. Štiriurni državni televizijski prenos, ki je vsako leto na predvečer lunarnega novega leta odvija v Pekingu, pogosto prikazuje falange pojočih vojakov. Osrednja točka 16. februarja pa je bila skupina humanoidnih robotov, ki so vihteli meče in izvajali zapleteno borilno veščino. To je bil eden od štirih nastopov humanoidov, ki so navdušili gledalce po vsem svetu.

Kitajska industrija robotike deluje v polnem zamahu. Po poročilih podjetij in ocenah raziskovalne družbe Omdia je bilo lani po vsem svetu dostavljenih več kot 14.500 avtomatov, precej več kot leta 2024, ko jih je bilo okoli 3000. Skoraj vsi so prišli iz Kitajske (glej graf). Dva vodilna proizvajalca v državi, Agibot in Unitree, sta prispevala več kot 10.000 enot; Teslin Optimus jih je odposlal le 150. Poleg tega je Kitajska tudi dom najobsežnejše dobavne verige za humanoidne robote na svetu, ki množično proizvaja njihove sestavne dele.