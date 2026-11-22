Združene države že več let izvajajo nadzor nad izvozom, da bi omejile dostop Kitajske do naprednih tehnologij. Kitajska je te ukrepe večkrat obsodila kot očitne poskuse ZDA, da okrepijo lastno tehnološko hegemonijo, pri čemer trdi, da je celotna strategija v nasprotju z načeli tržnega gospodarstva. Hkrati pa je sama vztrajno krepila svoje zmogljivosti za povračilne ukrepe. Kitajska že dolgo uporablja kazenske trgovinske ukrepe kot politično orožje. V zadnjih letih pa je, predvsem kot odgovor na pritisk ZDA, postavljala temelje za celovitejšo gospodarsko politiko. Leta 2019 je, na primer, sestavila svoj seznam nezanesljivih poslovnih subjektov kot neposredni odgovor na uvrstitev podjetja Huawei na prav takšen ameriški seznam. Naslednje leto je Kitajska sprejela zakon o nadzoru izvoza, ki ...