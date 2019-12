FOTO:Kitajski prijemi za bolj vitko in učinkovito Gorenje

Strah pred odpuščanji

Žiga Debeljak Foto Leon Vidic



Prihodnje leto z dobičkom

Ljubljana – Prihajajoče leto 2020 bo Gorenju prineslo nove spremembe za večjo učinkovitost: Prek 900 ljudi bo namreč prezaposlenih na družbo Hisense Europe, ki bo imela sedež v Ljubljani , vse bolj kitajsko pa postaja tudi vodstvo Gorenja, iz katerega konec leta odhajaV Gorenju, ki je že dobro leto v lasti Hisensa, se nadaljujejo postopki integracije v kitajsko multinacionalko. Tako bodo s 1. januarjem ustanovili družbo Hisense Europe, ki naj bi bila center vseh evropskih operacij za kitajsko skupino. V Gorenju so že pred časom pojasnili, da gre za nadaljnjo optimizacijo učinkovitosti skupine Gorenje, ki zajema tudi ločitev proizvodnega dela od upravnega dela podjetja, vzpostavitev skupnih regijskih servisnih in storitvenih centrov ter združevanje prodajnih poslovnih enot v tujini.Z novim letom naj bi tako na Europe Hisense iz Gorenja prezaposlili več kot 900 režijskih delavcev. Kdaj bo podjetje tudi zares začelo delovati v Ljubljani, še ni znano, na zboru sveta delavcev pa je bilo ta teden slišati, da bo po novem službo v prestolnici imelo okoli 150 ljudi , drugi bodo ostali v Velenju, čeprav bodo formalno zaposleni na novi družbi. Ker naj bi šlo tudi za združevanje in ukinjanje nekaterih služb, pa zaposlene že skrbi, da bo to prineslo tudi presežne delavce. Prvi sindikalist v Gorenju Žan Zeba pravi, da zadevo spremljajo, delavcem v novi družbi pa bodo pomagali, da se organizirajo v sindikat in oblikujejo svet delavcev. V Gorenju glede morebitnih novih odpuščanj pravijo, da glede tega ne morejo še nič napovedati.Najprej je treba vzpostaviti novo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest v novi družbi, je pojasnila Mateja Celin iz službe za korporativno komuniciranje. Glavni direktorje v nedavnem pogovoru za STA sicer izpostavil preštevilne podporne službe: »Od 100 delavcev v proizvodnji je neposrednih proizvodnih delavcev, ki dejansko delajo na proizvodnih linijah, okrog 60, skoraj 40 pa je posrednih proizvodnih delavcev, to so tisti, ki niso vezani na normative (skladiščniki, dispečerji, tehnologi, planerji, kontrola kakovosti, proizvodna režija ipd.). Povprečje v naši industriji je 20 indirektnih delavcev od 100 delavcev v proizvodnji.«Medtem pa vodstvo Gorenja postaja vse bolj Kitajsko. Potem ko se je dolgoletni šef velenjske družbeki sicer ostaja predsednik kolegija direktorjev, povsem posvetil Hisensu International, iz vodstva odhaja še Žiga Debeljak.V Gorenju letos še pričakujejo negativen rezultat prihodnje leto pa naj bi že imeli dobiček. S ciljem izboljšanja dobičkonosnosti si bomo še naprej prizadevali za izboljšanje učinkovitosti poslovanja, nadaljnje zniževanje odhodkov, optimizacijo režije, zmanjšanje problematičnega kapitala ipd., s čimer nameravamo prihodnje leto doseči približno 10-odstotno rast prihodkov, napovedujejo.Od izboljšanja učinkovitosti poslovnih procesov je po navedbah Lin Lana odvisna tudi gradnja nove tovarne televizorjev, ki naj bi prinesla tisoč delovnih mest. »Če bodo stvari tekle, kot si želimo, bomo v ta projekt zagotovo šli,« je poudaril Lin, ki meni, da je lokacija v Velenju najboljša. Ne skriva pa, da si takšne tovarne želijo tudi države v soseščini, ki so se glede tega nanje že obrnile.