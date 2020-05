Kitajski tiktok želi postati (tudi) ameriški

Tiktok, predvsem med najstniki popularna družbena platforma, želi svojo poslovno prihodnost zavarovati tudi tako, da se »amerikanizira«. Storitev, ki so jo razvili na Kitajskem – čeprav v matični državi ni na voljo uporabnikom – je zelo popularna v Evropi in v ZDA.Potencialne težave so se pokazale, ko so ameriške oblasti izrazile zadržke do uporabe tiktoka, saj ne vedo, kako platforma zbira in obdeluje osebne podatke uporabnikov, ki se (lahko) stekajo tudi na Kitajsko. Vprašanje je občutljivo, ker si ZDA od začetka predsedniškega mandata Donalda Trumpa vse bolj odkrito prizadevajo, da bi omejile mednarodni vzpon kitajskih ...