Kitajsko zagonsko podjetje, ki odskakuje

Stellantis je ameriško-evropski avtomobilski velikan, ki mu letos res ne gre dobro. Povsem drugače je z njegovim malim kitajskim partnerjem, podjetjem Leapmotor, ki niza obetavne rezultate, kar cenijo tudi borzni vlagatelji. A znamka je šele na začetku prodora in se bo morala izkazati na dolgi rok.

Leapmotor je nedavno poročal o polletnih rezultatih, ki so za še vedno majhno družbo spodbudni, pravzaprav je prvič doslej ustvaril dobiček, konkretno 3,6 milijona evrov, še lani je imel v tem času 300 milijonov evrov izgube. V prvih šestih mesecih leta 2025 so kupcem dobavili 222 tisoč avtomobilov, kar se na prvi pogled ne zdi zelo veliko, a je bilo po navedbah Bloomberga to največ med zagonskimi podjetji, ki se na Kitajskem ukvarjajo s proizvodnjo in prodajo električnih avtomobilov. V to kategorijo hitre rasti lahko morda štejemo še Xiaomi, ki smo ga v preteklosti poznali po pamet­nih telefonih, zdaj pa na Kitajskem hitro raste tudi s ponudbo dokaj prestižnih avtomobilov.

A tokratna tema je Leapmotor. Li Tengfei, njegov podpredsednik in finančni direktor, je izjavil, da je bruto marža v prvi polovici leta znašala približno 12 odstotkov, napoved za celotno leto pa je od 14 do 15 odstotkov.

Leapmotor T03 je mali električni avtomobil, ki bo tudi na slovenskem trgu poskušal prepričati z ugodno ceno. Foto Gašper Boncelj

Leapmotor C10 je model srednje velikega športnega terenca, ki je lahko povsem električen ali s podaljševalnikom dosega. FOTO: Tyrone Siu/Reuters

Podjetje je letos že drugič zvišalo celoletno prodajno napoved, trenutno na 580 tisoč do 650 tisoč avtomobilov. Cilj prodaje v tujini za leto 2025 ostaja nespremenjen, od 50 do 80 tisoč vozil.

Leapmotor si je sicer postavil ambiciozen cilj, da do leta 2026 doseže mejnik milijon prodanih vozil na leto. Cena delnice tega proizvajalca, v katerem ima Stellantis manjšinski delež, se je z najnižje ravni avgusta lani do tega pisanja povzpela za več kot 200 odstotkov.

Vse, razen baterij, proizvajajo sami

Leapmotor je res mlado podjet­je, ustanovljeno komaj leta 2015, ustanovitelja sta menda prej izdelovala varnostne kamere. Dolgo se o njih ni kaj dosti slišalo, potem pa so le stopili iz sence. Cenovna dostopnost njihovih solidnih izdelkov menda izhaja iz tega, da razen baterij vse potrebno za avtomobil izdelajo sami. »Cenovna konkurenčnost podjetja Leapmotor je izjemna, saj ponujajo velika vozila po dostopnih cenah, to pa si lahko privoščijo, ker imajo približno 70-odstotno vertikalno integracijo,« je za Bloomberg dejal Xiao Feng, sovodja industrijskih raziskav za Kitajsko pri finančni družbi CLSA Hongkong. »Vidimo močan potencial rasti, ki ga pogan­jata robusten proizvodni cikel in izjemna kapitalska učinkovitost,« je še dodal.

Tovarno bi imeli tudi v Evropi

Seveda se bo moral Leapmotor dokazati še dolgoročno, po letošnjem uspehu je pač težko trditi, da jim bo šlo vselej dobro. Ni pa nepomembno, da pri uveljavljanju zunaj Kitajske sodeluje z velikanom Stellantisom, ki ima v podjetju od oktobra 2023 petinski lastniški delež. V Evropi je Leapmotor prek njihove mešane družbe (Leapmotor International - Stellantis) do junija prodal nekaj več kot osem tisoč avtomobilov, prodaja se je na stari celini letos šele dobro začela, najprej v Franciji, Italiji, Nemčiji, Španiji, na Portugalskem, Nizozemskem, v Belgiji, Grčiji in Romuniji.

Najbolje prodajani model je mali električni avtomobil T03, ki se ob morebitni subvenciji prodaja za približno 16 tisoč evrov. Drugi je nekoliko dražji srednje velik šport­ni terenec C10, ki je na voljo kot električno vozilo in s podaljševalnikom dosega.

Carlos Tavares, nekdanji izvršni direktor Stellantisa, in Tianshu Xin, izvršni direktor mešane družbe Leapmotor International - Stellantis, sta takole pozirala na lanski razstavi v Parizu. FOTO: Foto Benoit Tessier/ Reuters

Oba sta od poletja naprodaj tudi pri nas, zastopnik je Emil Frey Slovenija, ki sicer zastopa tudi večino drugih znamk skupine Stellantis. Jeseni pride v prodajo še en električni športni terenec, na razstavi v IAA v Münchnu pa bodo prikazali kompaktno kombilimuzino. Povejmo, da v nasprotju z Leapmotorjem Stellantis trenutno nima ravno lahkih časov. Podjetje, ki je leta 2021 nastalo z združitvijo francoskega PSA in ameriško-italijanskega FiatChryslerja, je uvodoma dosegalo veliko rast dobička in marže, v zadnjem obdobju pa je daleč od bleščečih številk, prišlo je do zamenjave vodstva.

Kot vsi kitajski proizvajalci tudi pri Leapmotorju razmišljajo, da bi dolgoročno imeli proizvodnjo tam, kjer avtomobile prodajajo, s čimer bi se izognili carinam in transportnim stroškom. Za Evropo se je najprej govorilo, da bi prej omenjena modela sestavljali iz t. i. kitov v Stellantisovi (Fiatovi) tovarni na Poljskem, a se to ni zgodilo. Agencija Reuters je navajala, da so kitajske oblasti svojim proizvajalcem naročile, da naj ne proizvajajo v državah, ki so na kitajske električne avtomobile uved­le kazenske carine. Pozneje je agencija omenjala, da Leap­motor razmišlja o proizvodnji v Španiji, a podjetje tega ni hotelo komentirati. Je pa dejstvo, da proizvodnja nekje na tujem ponavadi postane smiselna, ko se tam let­no proda vsaj 250 tisoč vozil, do te številke pa čaka Leapmotor v Evropi kljub širitvi v nove države (poleg Slovenije od poletja še Češka, Slovaška, Madžarska, Bolgarija) še nekaj dela.