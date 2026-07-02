Kje in kako polniti rezervoar na poti na dopust

Pred potjo v tujino in tudi med njo je dobro preveriti spletne portale s svežimi cenami pogonskih goriv

Zaradi delne umiritve razmer na Bližnjem vzhodu in znižanja cen surove nafte so se prejšnji mesec opazno znižale cene tudi na večini evropskih bencinskih črpalk. Tudi v Sloveniji se je cena bencina znižala za desetino, dizelskega goriva pa za osem odstotkov. Zaradi regulacije cen in nizko omejenih marž trgovcev so cene v Sloveniji med najnižjimi v soseščini. Vlada je sicer prejšnji mesec nekoliko zvišala kalkulativne marže trgovcev, a ostajajo med najnižjimi v EU, posledično pa to tudi pomeni, da so cene pogonskih goriv v Sloveniji opazno nižje kot v Italiji in Avstriji, kjer regulacije cen ni oziroma je nadzor cen urejen drugače. Podobno regulacijo kot Slovenija ima tudi Hrvaška, kjer je cena bencina le malenkost višja kot v Sloveniji, dizel pa je celo nekoliko cenejši. Obe državi ...