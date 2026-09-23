Kje po Ljubljani se gradijo stanovanja, kaj še lahko kupite in za kakšno ceno

Po Ljubljani je videti številne žerjave in gradbene jame, iz katerih vznikajo stanovanjski bloki. Medtem ko so nekateri projekti še pred dokončanjem gradnje razprodani, drugi tudi po treh letih od zaključka gradnje še čakajo na svoje kupce. Statistični urad bo danes objavil podatke o indeksih cen stanovanjskih nepremičnin v drugem četrtletju. Družba Arvio, ki spremlja trg nepremičnin, ugotavlja, da je rast na trgu rabljenih nepremičnin vztrajala tudi v drugem četrtletju letos. Po njihovih podatkih so se cene v Sloveniji zvišale za 2,3 odstotka, letna rast pa je znašala 9,9 odstotka. Na drugi strani število transakcij pada, na letni ravni za enajst odstotkov. Premajhna je tudi ponudba novih stanovanj v urbanih območjih, je v zadnjem objavljenem poročilu, to je za lani, ugotavljala ...