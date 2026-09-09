Kje se bo z dvigi obrestnih mer ustavila ECB

Evropska centralna banka (ECB) bo danes pričakovano zvišala obrestne mere za četrtino odstotne točke, so si skoraj edini ekonomisti in poznavalci finančnih trgov. To bo storila drugič letos. Čeprav te niso neposredno povezane s posojili, nanje vplivajo. Zato so napovedi, da cikla zviševanja obrestnih mer še ni konec, slaba novica za tiste, ki čakajo na cenejše zadolževanje za, denimo, nakup nepremičnine. Svet Evropske centralne banke je na junijskem zasedanju ob zvišanih inflacijskih pritiskih po enem letu ohranjanja obrestnih mer vse tri ključne obrestne mere zvišal za 25 bazičnih točk. Na naslednjem srečanju, ki je bilo julija, vanje ni posegel. Medtem se je inflacija v evroobmočju avgusta po prvih ocenah povzpela na 3,3 odstotka (+0,4 odstotne točke glede na julij), daleč največ je k ...