Kje se bolje živi. V Ljubljani ali Zagrebu?

V letošnji četrti izdaji poslovne revije Next Business, ki ju pripravljata družbi Hanza Media s časnikov Jutarnji list iz Hrvaške in Delo mediji, bomo osvetlili in analizirali ekonomske trende v obeh državah ter predstavili uspešna podjetja, meddržavne povezave, vidne gospodarstvenike in dobre prakse v posameznih panogah.

Analizirali bomo, kje se bolje in ceneje živi. V Zagrebu ali Ljubljani. Hrvaška v zadnjih letih dobro gospodarsko napreduje, gospodarske napovedi za Slovenijo pa so tudi dobre. Naši analitiki so vključili cene, nepremičnine, plače, pokojnine in druge kazalnike. Analizirali smo dogajanje na zagrebški in ljubljanski borzi ter izračunali, koliko so vlagatelji zaslužili na obeh rastočih trgih. Naredili pa smo še korak dlje, primerjali smo INR (individualne naložbene račune), ki jih ima Slovenija, in HIR – hrvaške investicijske račune, ki še bodo uvedeni. Zanimala nas je davčna obravnava ter sam mehanizem investicijskega računa.

Poleg analitičnih člankov smo pripravili tudi sektorske članke, denimo o stanju v slovenski in hrvaški energetiki, pripravili članek o prevzemih v zdravstvu ter pregledni članek o prevzemih nasploh v enem letu od izida zadnje revije.

Krona Nexta so intervjuji z liderji v gospodarstvu v obeh državah. Tako bomo objavili intervju z največjima gradbenima sistemoma v regiji. Kolektor Construction in Strabag. Direktorja obeh pomembnih gradbenih podjetij sta povedala, kako je mogoče poslovati na obeh trgih ter kako se panoga bojuje s konkurenco iz Kitajske in Indije.

V prilogi med drugim preberite:

Andrej Slokar, Incom: Nočem biti proizvajalec, hočem biti ustvarjalec

Slovenski trezor zelenega zlata

Zakaj Slovenija nima velikega živilskega prvaka?

Kristjan Mugerli, Kolektor Construction: Na Hrvaškem ustvarimo petino prihodkov

Borut Čeh: Od majhnega družinskega podjetja s štirimi zaposlenimi do svetovnega centra za analizo okolja

Darko Horvat, Bosquar

Veljko Nižetić, Strabag: Bojim se, da nam bodo Kitajci in Indijci zgradili slabe ceste in železniške proge

Eirini Drakaki, Philip Morris: Pri davkih in regulativi je za nas ključno dvoje: predvidljivost in postopnost

Turizem: Termalni turizem ima na Hrvaškem in v Sloveniji še veliko možnosti za razvoj

Marko Kozina: Povezal je ameriški trg, slovensko tradicijo in vrhunska hrvaška vina