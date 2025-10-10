Kateri so vzroki za padec delnic Krke

V nadaljevanju preberite:

Tečaj delnic Krke je v zadnjih dveh tednih zdrsnil za kar 15 odstotkov. Dolenjski farmacevt, ki bo poslovanje tretjega četrtletja razkril sredi novembra, za zdaj ni sporočil nobenih poslovnih težav. Kot kaže, sta vlagatelje nekoliko preplašila letošnja strma rast delnic in strah oziroma špekulacije, da bi lahko Rusija prevzela rusko hčerinsko družbo Krke.

So delnice Krke še vedno drage?

Kako močno je Krka izpostavljena do Rusije?

Kaj se dogaja z rubljem in kako to vpliva na poslovanje?

Kako realno je podržavljenje Krkine družbe v Rusiji?