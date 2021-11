Klasični prodaji je odklenkalo

Danes mora vsak prodajalec svojemu kupcu pričarati doživetje. Pa je okno lahko doživetje? Seveda, pa kakšno! Saj se spomnite reka, v katerem govorimo o »oknu v svet«. Okno je najbolj praktičen in simboličen izdelek, ki nam omogoča dobro počutje, zdravje, svetlobo in temo ter doživetja. In še nekaj. Okna izražajo našo kulturo in našo ozaveščenost za kakovostno bivanje. Zatorej, posvetimo se oknom z vodjo regijskega oddelka za odnose s kupci oz. vodja regijskega oddelka za odnose s kupci in poprodajne aktivnosti Katjo Ličen Pajenk iz podjetja VELUX Slovenija.

Sogovornica v tretji epizodi serije podcastov, ki smo jo posvetili podjetju VELUX Slovenija, Katja Ličen Pajenk, je podala veliko koristnih in zanimivih misli, izkušenj, praks in videnj o tem, kaj v resnici pomeni angleški izraz Customer Service; kaj lahko podjetje naredi, da bodo njihovi kupci začutili, da so največje premoženje dobrega podjetja, in kaj pomeni, da je »kupec kralj«? S sogovornico sva posneli mini avdioučbenik za uspeh pri prodaji in vzpostavljanju dobrih odnosov s kupci. Uživajte ob poslušanju ali branju.

Vabljeni k poslušanju!