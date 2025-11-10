  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    Klepetalni boti lahko razbremenijo zaposlene

    Razvoj klepetalnega bota v Iliriki trajal dva meseca.
    Igor Štemberger, predsednik uprave Ilirike, nam je pojasnil prednosti za podjetje, če v svojo ekipo vključiš klepetalnega bota. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Igor Štemberger, predsednik uprave Ilirike, nam je pojasnil prednosti za podjetje, če v svojo ekipo vključiš klepetalnega bota. FOTO: Leon Vidic
    J. T.
    10. 11. 2025 | 06:00
    10. 11. 2025 | 06:13
    3:39
    A+A-

    Podjetja, ki prejemajo veliko telefonskih klicev, si pogosto pomagajo z botom. Tehnologija za tekstovne pogovore je preizkušena, davčna uprava je asistentko Vido uvedla leta 2007. Takrat je bila tehnologija v povojih, uporabnost bota pa omejena. Z razmahom umetne inteligence to področje hitro napreduje, saj tekstovne bote nadgrajujejo v klepetalne. Prvega takšnega je uvedla Pošta Slovenije, imenujejo ga Pia. Sledi borznoposredniška hiša Ilirika, ki je razvila Liri.

    Igor Štemberger, predsednik uprave Ilirike, nam je pojasnil, kakšne prednosti so za podjetje, če v svojo ekipo vključiš klepetalnega bota. Rezultati uvedbe so dobri, predvsem pri razbremenitvi zaposlenih. Liri smo preizkusili tudi sami. Odgovori, ki jih dobiš po klicu na telefonsko številko, so zadovoljive kakovosti, če jo želiš spraviti v težave, se moraš nekoliko potruditi oziroma tematiko zelo dobro poznati. Tekstovni bot dela brez težav. Čas med vprašanjem in odgovorom je simulacija tipkanja po tipkovnici.

    Kaj je bil glavni cilj uvedbe bota?

    Glavni cilj uvedbe Liri je bil, da na preprost in hiter način zagotovimo našim strankam dostop do relevantnih informacij, ki bi jih potrebovale pri sodelovanju z nami, 24 ur na dan, vsak dan. Liri smo zato uvajali na celotnem spektru znanja Ilirike, nima pa dostopa do osebnih podatkov strank, saj lahko tako zagotovimo večjo varnost in se izognemo morebitnim zlorabam.

    Na koliko klicev dnevno odgovori Ilirika in na koliko računate, da bi jih odgovorila Liri?

    Klicev v februarju in marcu, ko smo se z Liri pripravljali na slovenske ljudske obveznice, je bilo od petsto do tisoč na dan in podobno obremenjenost pričakujemo v začetku prihodnjega leta, ko se bodo državljani Republike Slovenije začeli resno zanimati za prenos delnic Vzajemne in odpiranje individualnih naložbenih računov (INR). Liri bo lahko odgovorila na vsa pomembna vprašanja, kot so: Kako lahko prenesem delnice Vzajemne? Kaj je individualni naložbeni račun? Katere kriptovalute ponujate? Z njeno pomočjo bomo razbremenili zaposlene in tako lažje ponudili odgovore več strankam 24 ur na dan, vsak dan, tudi med prazniki.

    Koliko časa je trajal razvoj tekstovne asistentke oziroma glasovne različice?

    Razvoj tekstovne asistentke Liri je bil precej agilen projekt. Razvijali smo jo približno tri mesece, glasovno različico pa dva meseca in trenutno delamo še zadnje popravke. Prav tako redno spremljamo pogovore strank in Liri nenehno izboljšujemo.

    Katero je najpogostejše vprašanje, ki ga prejme?

    Kaj stranke najpogosteje sprašujejo, je odvisno od časa in okoliščin glede na produkte, ki jih v določenem času ponujamo in so aktualni ter jih stranke vidijo kot njim zanimive. Marca smo imeli veliko vprašanj o slovenskih ljudskih obveznicah, zdaj so pogoste teme privatizacija Vzajemne, računi INR, bitcoin in druge kriptovalute. Najpogostejša tematika pa so vedno naši stroški.

    Gospodarstvo  |  Novice
    Intervju

    Ilirika kot prva do evropske kripto licence MiCA: kaj to pomeni za vlagatelje?

    Pravila za kibernetsko varnost pri kriptosredstvih so zelo stroga, upravljajo jih lahko izključno podjetja z licenco MiCA.
    Janez Tomažič 29. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    VideoWall
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posel in denar

    Ljubljanske delnice so zrasle bolj kot newyorške

    Vlagatelji še vedno premlevajo posledice zvišanja inflacije v ZDA, ki odlaga znižanje obresnih mer.
    4. 5. 2024 | 15:00
    Preberite več
    VideoWall
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posel in denar

    Katere naložbe bodo zmagovalke nižanja obrestnih mer

    Čez nekaj mesecev, ob koncu prvega četrtletja 2024, naj bi centralne banke začele zniževati obrestne mere.
    9. 12. 2023 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Nova knjiga

    Slavoj Žižek: Čakajo nas mračni časi

    Slavoj Žižek se je v Cankarjevem domu lotil perečih tem – od zapletenih mednarodnih odnosov do romske problematike, evtanazije in prihajajočih volitev.
    Agata Rakovec Kurent 9. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Boj za Pokrovsk razkril luknje v »zidu« brezpilotnih letalnikov

    Dolgoročne posledice dolgotrajnega boja za opustelo mesto.
    Boris Čibej 9. 11. 2025 | 15:35
    Preberite več
    Tuji
    Razno
    Vojna

    Finska filozofija, ki bi lahko rešila Evropo

    Sisu ali vztrajnost v težkih časih je točno to, kar stara celina potrebuje.
    The Economist 8. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javno mnenje

    Vlada že dve leti ni dobila tako visoke ocene

    Barometer: Napoved odločnega ukrepanja po tragediji v Novem mestu naletela na pozitiven odziv dela javnosti. Pet strank v istem odstotku.
    Barbara Hočevar 10. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Supermoč

    Voditelj ima nalogo služiti ekipi

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PROGRAMSKA OPREMA

    Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

    Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

    Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 11:04
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Šport  |  Košarka
    Velikanovo slovo

    Umrl je mož, ki je z velikimi črkami pisal zgodovino lige NBA

    Lenny Wilkens, član hiše slavnih tako kot igralec kot trener, je umrl v starosti 88 let. Bil je eden od 75 največjih igralcev in 15 največjih trenerjev.
    10. 11. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Razno
    Palmira

    Osrednji spomenik nacionalne identitete

    Pod okriljem fundacije Aliph konferenca o obnovi antičnega mesta Palmira, nekdaj tudi glavnega sirskega turističnega središča.
    Peter Rak 10. 11. 2025 | 08:07
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Stara sablja, Kevin Durant, že dviguje Houstonove delnice

    Teksaško moštvo na krilih 37-letnega veterana in mladega Turka Alperena Senguna do šeste zmage v ligi NBA. Košarkarji Oklahome v šampionskem ritmu.
    10. 11. 2025 | 07:59
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Svet

    Zakon, ki bi lahko spremenil prihodnost stabilnosti vlade v ZDA

    Senat je končal obstrukcijo, vendar ključna vprašanja, kot so zdravstvene subvencije, ostajajo nerešena.
    10. 11. 2025 | 07:51
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Uničujoči tajfun

    Zaradi tajfuna na Filipinih je razseljenih več kot milijon ljudi, dva mrtva

    Gre za najmočnejši tajfun v zadnjih letih, saj je njegova deževna in vetrovna fronta, široka kar 1800 kilometrov, zajela dve tretjini otočja.
    10. 11. 2025 | 07:45
    Preberite več
