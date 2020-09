Kljub krizi se trgi spogledujejo z vrhovi

Drznil bi si trditi, da na finančnih trgih že dolgo ni nič novega. Vse »isto«, a v drugačni preobleki. Enkrat je to politična negotovost, drugič geopolitična, tretjič problemi bank, držav ... Skratka, paleta za slikanje odtenkov krize je izjemno pisana. To se je verjetno spet potrdilo v času trajajoče zdravstvene krize, ki je sprva povsem ohladila in zamrznila finančne trge.V drugem koraku pa jim je dala izjemen polet in marsikomu je neprijetno ob misli, da je spet zamudil priložnost desetletja. Tako delniški kot obvezniški trgi se spogledujejo z novimi vrhovi.Zakaj pa trgi rastejo, čeprav se realno gospodarstvo spogleduje ...