Kljub majhni brezposelnosti milijoni za zaposlovanje.

Ob rekordno nizki brezposelnosti – konec lanskega leta je bilo na zavodu prijavljenih 47.177 ljudi – država letos vseeno namenja kar 76,6 milijona evrov za aktivno politiko zaposlovanja, kar odpira vprašanje, komu to v resnici koristi. Pomemben del tega zneska odteče v subvencije in posebne programe, ki naj bi pomagali skupinam, ki ostajajo na robu trga dela, med njimi tretjini brezposelnih, starejših od 50 let, ter skoraj četrtini mladih do 29 let, medtem ko se delodajalci hkrati še naprej pritožujejo nad pomanjkanjem kadra. Članek razkriva, za kaj namenjamo denar – od novih spodbud za starejše prejemnike nadomestil, prek programov usposabljanja in projektnega učenja za mlade, do javnih del in subvencioniranih zaposlitev – ter postavlja vprašanje, kaj takšna struktura pomoči pomeni za trg dela in javne finance v času, ko se povpraševanje po delavcih ohlaja.