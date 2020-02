Kljub virusom spet na starih tirnicah

Po dobrem začetku in nekoliko slabšem zaključku borznih trgov januarja se je letošnji februar spet začel s pozitivno noto. Glavne skrbi, povezane predvsem z zastojem v poslovanju azijskih podjetij zaradi epidemije koronavirusa, so nekoliko razvodenele, trgi pa spet oživeli in v nekaterih primerih dosegli nove vrhunce.Letos so najdonosnejši globalni sektorji informacijska tehnologija in javna oskrba, slabše pa so jo odnesli energija in materiali ter surovine.Pozitivnih novic, ki so pomagale k rasti trgov prvi teden februarja, je bilo kar nekaj. Kitajska je objavila, da bo za polovico znižala carine na 75 milijard dolarjev ameriškega ...