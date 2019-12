Kljub vsemu (je bilo) precej dobro leto

Leto, polno volatilnosti, je vlagatelje vseeno nagradilo. Ameriški indeksi so se okrepili za dobrih 25 odstotkov, toliko so dodali tudi pomembnejši evropski, ruski celo dobrih 30 odstotkov. S tem se bo leto končalo kot najdonosnejše od leta 2013. Redki verjamejo, da je najdaljši bikovski trend v zadnjih izdihljajih, čeprav za drugo leto večina analitikov napoveduje precej nižje donose. Svetovna ekonomija je videti robustna na šoke in trenutno največje tveganje je konservativna strategija in neizpostavljenost delniškim naložbam.Kitajska in ZDA so le dosegle načelni prvi paket dogovorov o carinah, kar je sprostilo napetost na ...