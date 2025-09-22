Ključne tehnologije za energetski prehod in trajnostno prihodnost

Energijska tranzicija električno energijo spreminja v vseprisotno obliko energije. Toda medtem ko ob vetrovnih sončnih dnevih v omrežju nastajajo presežki, je ob meglenih jesenskih dnevih s stabilnim nizkim tlakom zelena energija redka dobrina. S shranjevanjem energije in pametnim upravljanjem je mogoče izravnati presežke in primanjkljaje.

Da bi lahko preoblikovali energetsko industrijo, je treba razširiti tudi omrežja, kar pa prinese povečanje stroškov. Sistemi za shranjevanje energije lahko prispevajo k razbremenitvi, kar poveča povpraševanje in potrebe. Doslej so pri tem imele pomembno vlogo predvsem črpalne hidroelektrarne, vendar prehod na obnovljive vire zahteva povsem drugačne sisteme za shranjevanje energije.

Tema številnih razprav je trenutno shranjevanje energije v baterijah za gospodinjstva. Običajno gre za litij-ionske baterije, vendar bodo v prihodnosti pomembno vlogo igrale tudi baterije s trdim materialom, ki jih še razvijajo.

Za omrežje se uporabljajo različne tehnologije shranjevanja s specifičnimi roki trajanja shranjevanja: vztrajniki uravnavajo nihanja v minutnem obsegu, medtem ko sistemi za shranjevanje toplote in stisnjenega zraka zapolnjujejo vrzeli za dneve, tedne in celo za obdobje do enega meseca. Kdor hoče dolgoročno shranjevanje energije z majhnimi izgubami, bo to najlažje dosegel s črpalnimi hidroelektrarnami ali tehnologijami pretvorbe energije v plin, na primer s pomočjo vodika.

Ogromne naložbe v shranjevanje energije

Za obdobje med letoma 2021 in 2030 se napovedujejo naložbe v shranjevanje energije v vrednosti več kot 200 milijard ameriških dolarjev. Evropa je vključena z velikimi naložbami, vendar bodo za polovico teh naložb poskrbele ZDA in Kitajska. Kitajska je vodilna proizvajalka baterijske tehnologije, svoje razvojne dosežke pa izvaža po vsem svetu.

Kitajska se je uveljavila kot vodilna v tehnologijah za shranjevanje energije in ogromno vlaga v raziskave, razvoj in proizvodnjo baterij ter sistemov za shranjevanje energije. Cilj te strategije je zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv in povečanje uporabe obnovljivih virov energije. S povečanjem proizvodnje in znižanjem stroškov Kitajska dominira na svetovnem trgu za shranjevanje energije in podpira domačo energetsko preobrazbo ter svetovno energetsko gospodarstvo.

Primer tega je projekt mikromreže za shranjevanje sončne energije Huawei Digital Power v Savdski Arabiji, ki že eno leto nemoteno napaja Red Sea New City in zagotavlja več kot eno teravatno uro zelene električne energije. Ima 400 megavatov fotovoltaične moči in elektrokemijski akumulator energije z zmogljivostjo 1,3 gigavatne ure.

Prav tako je Kitajska vodilna v tehnološkem razvoju, saj dosega napredke na področju natrij-ionskih akumulatorjev kot okolju prijazne alternative litij-ionskim baterijam. Največja tovarna na svetu v Hubeiju bo po koncu gradnje imela zmogljivost sto megavatov in kapaciteto 200 megavatnih ur. Nova elektrarna s shranjevanjem stisnjenega zraka z zmogljivostjo 300 megavatov naj bi izravnavala nihanja v proizvodnji električne energije in izboljšala stabilnost omrežja. Taki projekti spodbujajo delež obnovljivih virov energije in uporabo okolju prijaznih surovin.

Tveganja ESG pri shranjevanju energije

Rastoči trgi za baterijska skladišča, tako velika skladišča med elektrarno in števcem kot tudi za števcem v industriji in enodružinskih hišah, povečujejo povpraševanje po surovinah, kot so litij, nikelj, grafit, mangan in kobalt. Te surovine pogosto pridobivajo v slabih ekoloških in socialnih pogojih, kar je z vidika ESG nujno treba izboljšati. Tudi pri proizvodnji naprav za shranjevanje se porabi veliko energije, zato je pomembno, da se baterije uporabljajo čim dlje. Vse pomembneje zato postaja recikliranje baterij iz starih električnih avtomobilov. Kitajska ima pri nekaterih surovinah, zlasti redkih, tako rekoč monopol. Zato je treba natančno spremljati ravnanje z naravnimi in družbenimi viri, prav tako pa tudi morebitne prekinitve dobavnih verig zaradi carin ali uvoznih in izvoznih omejitev. Odgovorni vlagatelji, med katere spada tudi Raiffeisen Capital Management, se zato zavedajo svoje odgovornosti pri podpori inovativnih idej za tehnologije shranjevanja in proizvodnje, ki prihajajo iz Evrope.

Raiffeisen Capital Management je drugo poimenovanje za Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., ESG pa pomeni okolje, družba in upravljanje (Environmental, Social and Governance).