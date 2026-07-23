Ključni dan prevzemnega boja za banko Addiko

Danes je zadnji dan, ko si lahko delničarji avstrijske banke Addiko, ki so sprejeli cenovno nižjo ponudbo Raiffeisen Bank International (RBI), še premislijo in sprejmejo bistveno višjo ponudbo NLB. Po avstrijski prevzemni zakonodaji namreč lahko delničarji spremenijo svojo odločitev do štiri dni delovne borzne dni pred iztekom ponudbe. Obe ponudbi se iztečeta 29. julija ob 17. uri. NLB za delnico ponuja 37 evrov, prag uspešnosti pa je 50 odstotkov glasovalnih pravic. Konkurent RBI za delnico Addika ponuja 26,5 evra in morebitno doplačilo po tem, ko bo bančno mrežo Addiko v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori prodala srbskemu holdingu Alta. Prag uspešnosti RBI je 55 odstotkov lastništva. Iz NLB sporočajo, da je njihovo ponudbo do zdaj več kot 30 odstotkov delničarjev. Med večjimi ...