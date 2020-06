Kmetijski sejem AGRA je za letos odpovedan

Čeprav so bili v Pomurskem sejmu še pred dvema tednoma prepričani, da jim bo kljub covidu-19 tudi letos uspelo pripraviti že 58. kmetijski in živilski sejem AGRA , so si sedaj premislili. Danes so sporočili, da je njihov programski svet pod vodstvom kmetijske ministrice Aleksandre Pivec sklenil, da letos Agre ne bo. »Veliko prelomnih trenutkov se je zgodilo v zgodovini Pomurskega sejma, vendar nam vse do sedaj nikoli ni bilo treba odpovedati naše paradne sejemske prireditve. Tudi pred devetindvajsetimi leti, ko se je šele dobro končala desetdnevna vojna za Slovenijo, smo po odhodu JLA iz Gornje Radgone pravočasno pripravili kmetijsko živilski sejem. Sedaj pa druge možnosti ni,« je danes dejal predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec.Priprave na 58. sejem AGRA so sicer potekale še do pred nekaj dnevi in radgonski sejmarji so medtem opravili že veliko predsejemskih aktivnosti, kot so kronanje nove vinske kraljice, mednarodna slikarska kolonija in štiri od sedmih mednarodnih ocenjevanj. Ocenjevanja bodo sicer izpeljali do konca in rezultate razglasili ob kakšni drugi priložnosti. Danes pa so medijem predstavili izide že opravljenih ocenjevanj mesa, mesnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov, brezalkoholnih pijač in sokov ter rezultate razpisa za Oskarja za embalažo. Na vseh ocenjevanjih je bila letos udeležba proizvajalcev in izdelkov enaka ali celo večja kot običajno.