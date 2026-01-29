Novosti, testne vožnje traktorjev in demonstracije

Celjsko sejmišče bo od danes do nedelje v znamenju bienalnega sejma Agritech, ki je letos rekordno zaseden. Pričakujejo 124 razstavljavcev, ki predstavljajo več kot 400 blagovnih znamk. Polnih bo sedem sejemskih dvoran, pričakujejo pa okoli 25.000 obiskovalcev iz Slovenije in tujine. Predstavili bodo številne novosti, pripravljajo tudi bogat spremljevalni program.

Vse štiri dni sejma pripravljajo organizatorji s partnerji bogat spremljevalni program. Kot je povedal direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Martin Mavsar, pri tem izhajajo iz največjih težav in izzivov slovenskega kmetijstva. Velika težava je med drugim manjši interes za opravljanje kmetijske dejavnosti: »Lani je kar 700 kmetij manj oddalo vlogo v okviru sredstev za razvoj podeželja. To pomeni, da so proizvodnjo bodisi opustile bodisi so jo tako zmanjšale, da ne pridejo več v sistem.«