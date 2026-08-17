Jože Podgoršek: Škoda pri koruzi je ponekod kar 100-odstotna

V okolici Kranja in drugod po Sloveniji letošnja suša pušča za seboj uničene pridelke in velike izgube.

Z razmerami se je skupaj z ministrom za kmetijstvo Janezom Ciglerjem Kraljem seznanil tudi predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek.

Opozarja, da so letošnje razmere v kmetijstvu ekstremne, škoda pri koruzi pa ponekod kar 100-odstotna. »Tam zrnja ni, na velikih površinah ni storža, ni zrnja,« posledice suše opisuje Podgoršek.

Suša je prepolovila pridelek krompirja, dodatne težave pa povzročajo deformirani gomolji.

Eden ključnih ukrepov za zmanjšanje tveganj je po mnenju Podgorška širša uvedba namakalnih sistemov. Preprosti namakalni sistemi iz podtalnice bi lahko kmetom zagotovili stabilnejši vir vode. »Delamo majhne vrtine in lahko dosežemo relativno velik učinek,« poudarja Jože Podgoršek.