Ko bo voda odtekla, bo čas za prijavo škode

Zavarovalnica Triglav je svojim strankam sporočila navodila, kako prijaviti škodo zaradi poplave, plazov ali toče. V Zavarovalnici Triglav poudarjajo, da si prizadevajo vse primere zavarovancev obravnavati čim hitreje, ko to dopuščajo okoliščine. Naravne nesreče in drugi dogodki, ko so ogrožena življenja ljudi, pa zahtevajo še odločnejši odziv in prednostno ukrepanje na terenu. Če ste zavarovani pri drugih zavarovalnicah, je postopek podoben. Kot smo poročali, so v preteklosti škode ob podobnih ujmah presegale sto milijonov evrov.

Splošna navodila za hitrejše reševanje škode na nepremičninah:

Vsa dela izvajajte na varen način in najprej poskrbite za lastno varnost. Nobena materialna škoda ni pomembnejša od življenja.

Sanacijo škode pričnite čim prej in jo ustrezno dokumentirajte. Fotografirajte tudi med deli, medtem pa shranite vsa dokazila o vrsti in obsegu škode ter poškodovane predmete in vso pomembno dokumentacijo (računi ipd.).

Na e-naslov premozenje.info@triglav.si :

: posredujte obvestila, vprašanja, dokazila, fotografije in drugo dokumentacijo. Zraven napišite tudi številko svojega škodnega zahtevka, ki ste jo prejeli po prijavi škode;

zavarovalnico obvestite, če menite, da je škoda višja od 5000 evrov;

pišite, če kljub tem navodilom ne veste, kako postopati v svojem primeru.

Dodatna navodila v primeru škode zaradi poplave:

Fotografirajte:

poškodbe v notranjosti objekta. Naredite čim več fotografij, tudi ko začnete čiščenje, črpanje vode iz poplavljenih prostorov in njihovo sušenje. Tako bo viden obseg škode;

poplavljene in uničene stvari.

Poškodovani predmeti:

Če je mogoče, poplavljene in uničene stvari spravite do prihoda cenilca.

Posredujte dokumentacijo: